La "Blancanieves" más woke llega este viernes a los cines

La nueva versión en acción real de "Blancanieves" de Disney, que llega este viernes 21 de marzo a los cines, ha estado envuelta en diversas polémicas desde su anuncio.

Elección del reparto y críticas iniciales

La designación de Rachel Zegler, actriz de ascendencia colombiana y polaca, para el papel principal generó debates sobre la representación y fidelidad al material original. Además que se le consideró menos bella que a la Reina Malvada en la película, interpretada por la actriz israelí Gal Gadot.

Representación de los Siete Enanitos

Peter Dinklage, actor con acondroplasia popular por "Juego de Tronos", criticó la decisión de Disney de rehacer "Blancanieves" sin reconsiderar la representación de los enanitos, calificándola de "historia retrógrada". En respuesta, Disney optó por recrear a estos personajes utilizando CGI, lo que generó descontento en la comunidad de actores con enanismo al percibir una pérdida de oportunidades laborales. También ha desaparecido del título toda mención a los "Siete Enanitos".

Tensiones entre las protagonistas

Noticias recientes señalan diferencias personales y políticas acerca del conflicto palestino entre Rachel Zegler y Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada, lo que habría generado una dinámica tensa durante la producción. "Ojalá los partidarios y votantes de Trump, y el propio Trump, nunca conozcan la paz", dijo Zegler, añadiendo que "hay una profunda enfermedad en este país", aunque posteriormente se disculpó. Gadot, por su parte, es una de las voces defensoras más activas sobre su país natal, Israel, mientras Zegler es propalestina.

Modificaciones en la trama y elementos clásicos

La nueva adaptación ha introducido cambios significativos en la narrativa tradicional, lo que le ha valido críticas y acusaciones de ser "woke". Por ejemplo, la canción "Mi Príncipe Vendrá" no será interpretada vocalmente, aunque sí aparecerá de forma instrumental, lo que ha causado descontento entre los seguidores de la versión original.

La protagonista desató polémica entre el público conservador hace dos años cuando sugirió que la nueva versión sería más feminista que la película original: "Ya no estamos en 1937... No va a ser salvada por el príncipe y no va a soñar con el amor verdadero. Sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser".

Estrategia de estreno y promoción

Lucía Feijoo Viera

Debido a las múltiples controversias, Disney ha optado por una estrategia de promoción más discreta. El estreno europeo se llevó a cabo en el Alcázar de Segovia, España, sin la presencia de medios de comunicación, buscando minimizar la atención mediática negativa.

A pesar de estas polémicas, Disney mantiene expectativas positivas respecto a la recepción de la película en taquilla, confiando en que la atención generada pueda traducirse en interés por parte del público.