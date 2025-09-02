Kathryn Bigelow aviva el miedo a un cataclismo nuclear

Pocos cineastas se han ocupado de las fracturas en el seno del poder estadounidense de forma tan consistente como Kathryn Bigelow. Si en ‘En tierra hostil’ (2008) -ganadora de seis premios Óscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección- la directora observó el coste psicológico de trabajar en una unidad de desactivación de bombas en Iraq, y en ‘La noche más oscura’ (2012) recreó la cacería de Osama Bin Laden, ahora su último trabajo aborda nada menos que la posibilidad de una catástrofe nuclear. “En la actualidad, numerosos países poseen suficiente armamento atómico para acabar con la covilización en solo unos minutos, y hemos llegado a normalizar algo a priori tan impensable como eso”, afirma Bigelow al respecto. “He querido hacer una película que confronta esa paradoja, y explora el sinsentido de un mundo que vive bajo la sombra constante de la aniquilacion pero apenas habla de ello”.

Cabeza visible entre los títulos aspirantes al León de Oro presentados hoy en la Mostra de Venecia, ‘A House of Dynamite’ cuenta una historia de gran simplicidad argumental: una mañana cualquiera, es detectada una bomba nuclear que se dirige hacia Estados Unidos y tiene previsto destruir la ciudad de Chicago y alrededores en solo 19 minutos. El sistema de defensa antimisiles estadounidense se pone en funcionamiento, pero los interceptores no logran detener el avance del artefacto, cuyo impacto promete acabar con al menos 10 millones de vidas. Tanto Rusia como China niegan ser los responsables del lanzamiento. ¿Dicen la verdad? ¿Es que el ataque procede de Corea del Norte, o de Irán, o de Pakistán? ¿Acaso todos esos países están actuando en bloque contra Occidente? ¿Cómo debería responderse a la amenaza?

Rebecca Ferguson, en 'A house of dynamite' / Netflix

Bigelow relata esa misma premisa sucesivamente desde tres puntos de vistas diferentes: el primero corresponde a la Sala de Crisis de la Casa Blanca y a una base militar en Alaska; el Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN aporta el segundo, y el tercero se centra en el Presidente del país, encarnado por Idris Elba. Cada uno de ellos nos proporciona información nueva y, entretanto, tanto la velocidad vertiginosa que Bigelow imprime al relato como el alud de jerigonza técnica de la que lo llena -solo descifrable para expertos- por momentos hacen sentir al espectador ligeramente mareado, aunque al mismo tiempo la película se muestra tan capaz de mantenernos con las uñas clavadas en los brazos de la butaca que resulta fácil olvidarse el tufillo patriotero y el efectismo fallero que manan de ella.

En última instancia, es una película más valiosa por el entretenimiento que proporciona que por la relevancia política que proporciona aunque, qué duda cabe, el estado preapocalíptico que asola al mundo le otorga el don de la oportunidad. “Espero que la película invite a algunos a decidir qué hacer con todas estas armas”, explica Bigelow. “Y yo apuesto por iniciar de inmediato una reducción del arsenal nuclear. ¿Cómo puede ser la aniquilación del mundo una buena medida defensiva?”.

"El extranjero" la nueva película de François Ozon en el Festival de Venecia / EFE

De Camus a Ozon

Dado que ‘El extranjero’ es la obra más emblemática de uno de los escritores más leídos del mundo, Albert Camus, es llamativo que la película homónima también presentada hoy a concurso en el certamen italiano sea tan solo la segunda adaptación cinematográfica del relato hasta la fecha. Menos sorprendente resulta, eso sí -al parecer, son exigencias de los herederos del escritor- que se muestre casi tan fiel a su modelo como en su día lo hizo la primera, dirigida por Lucchino Visconti y protagonizada Marcello Mastroianni en 1967, y dolorosamente infravalorada.

El protagonista en los tres casos es Meursault, un hombre francés que vive en la Argelia ocupada y que existe profundamente desconectado del mundo que lo rodea, hasta el punto de parecer incapaz de experimentar emociones. Se muestra impasible en el funeral de su madre, no muestra reacción alguna ante los flagrantes abusos de los que es testigo y, más importante, parece no sentir nada -y no pensar nada- cuando mata a un árabe en una playa bajo el sol más abrasador; durante el consiguiente juicio termina condenado a la guillotina no tanto por lo que hizo, sino por su absoluta falta de empatía y su negativa a fingirla.

"El extranjero" la nueva película de François Ozon en el Festival de Venecia / EFE

Si bien Ozón dota su versión de más dosis de erotismo, sin duda no tanto por su voluntad de respetar el espíritu de la historia original que por dar rienda suelta a su propia sensibilidad artística, en general la nueva película no ofrece nada destacable que no figure ya en la del maestro Visconti. De hecho, las elecciones más importantes de Ozon resultan ser fallidas. Por un lado, su decisión de presentar el relato en blanco y negro le impide capturar la atmósfera embriagadora del entorno -el calor seco, el sudor constante, la fatiga inevitable- como tan bien lo hizo hace 50 años la versión del italiano, y que tanta importancia tiene en la interioridad del personaje; en sus manos, además, el comportamiento de este Meursault -encarnado por un excesivamente apolíneo Benjamin Voisin- da la sensación de ser más abiertamente patológico que el exhibido en su día por Mastroianni, cuyas acciones eran tanto más horribles en cuanto que eran fruto de una humanidad completamente vacía.