La próxima gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona

Los premios Goya 2026 se celebrarán en el Auditori del Fòrum de Barcelona el próximo 28 de febrero. Así lo ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, acompañado de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat este viernes. De este modo, la 40 edición de los galardones cinematográficos ya tienen escenario -donde se celebraron los Gaudí 2025- y fecha, después de que el pasado mes de mayo la capital catalana fuera anunciada como sede de la ceremonia.

Barcelona acogerá la gran gala del cine español más de 25 años después de la última vez, cuando en el 2000 la Academia apostó por celebrar los Goya fuera de Madrid, algo que entonces no había ocurrido y que en los últimos años se ha consolidado: han pasado ya por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025). La selección de la capital catalana es, según Hernández, "un reconocimiento indudable de la fuerza, el talento y el dinamismo imparable de nuestro cine". Un dinamismo que se sustenta en los números de récord de la temporada anterior, "un momento sensacional", cuando las películas catalanas seducieron a 730.000 espectadores con filmes como 'El 47' y 'Casa en flames'. Un reconocimiento, ha añadido Méndez-Leite, a "una ciudad que respira cine" y que tendrá "probablemente, la mejor gala de la historia".

Pocos detalles más se han concretado este viernes, tampoco los presentadores de la gala, que según ha afirmado el presidente de la Academia aún se tienen que decidir en la Junta de la institución. "Supongo que alguno de ellos será catalán, pero no lo puedo asegurar, lo tenemos que votar", ha sentenciado. El alcalde Collboni, por su parte, sí que ha compartido algunas de las iniciativas que acompañarán la gala durante los días previos. Desde un "modesto Hall of Fame" que se ubicará al final de la avenida Diagonal, en el distrito de Sant Martí, con todos los ganadores de Goya catalanes de las últimas 39 ediciones, pasando por siete 'cabezones' (como se conoce al premio) gigantes repartidos por la ciudad o proyecciones abiertas al público en la Filmoteca de Catalunya de películas nominadas. Una excusa perfecta, según Collboni, para celebrar el "magnífico momento de cine barcelonés y catalán".