La actriz de 'Harry Potter' Jessie Cave, vetada de una convención de la saga tras abrir una cuenta en OnlyFans

La actriz británica Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown, la novia de Ron Wisley en las últimas tres películas de 'Harry Potter', ha explicado que la han vetado de una convención de fans de la saga tras anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans.

Desde 2009, cuando debutó en el universo Harry Potter hasta ahora han pasado muchos años, y la fama de aquel personaje no le ha arreglado económicamente la vida, por lo que decidió buscarse otras vías de ingresos. Así que se abrió una cuenta en OnlyFans hace medio año. En su caso, ella decidió subir contenido, bajo pago de los suscriptores, sobre su pelo.

“Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter hace poco, ya que ahora estoy en OnlyFans. Me explicaron que era porque 'es un programa familiar y OnlyFans está afiliado al porno'. Esto me desconcertó, ya que algunos actores que participan en convenciones (la mayoría, de hecho) han trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos. ¡Solo estoy jugando con mi pelo!”, ha denunciado en denunciaba en Substack, una plataforma especializada en 'newsletters'.

Saldar deudas

"No estoy molesta por la perspectiva de no estar en más convenciones de Harry Potter. Va a haber un nuevo elenco ahora y es un momento diferente. Además, he hecho convenciones durante más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos de magos", aseguraba haciendo referencia a la nueva serie que se está preparando basada en los libros de J.K Rowling.

Este feo no le ha quitado las ganas de borrarse de OnlyFans, que le está salvado la vida en términos económicos. Cave explicó que el proyecto tiene una duración prevista de un año, con el objetivo de recaudar fondos para remodelar su casa y saldar deudas.

En su podcast 'Before We Break Up Again', la estrella de Harry Potter reiteró que su contenido no es sexual, aunque reconoce que puede atraer a personas con intereses o fetiches capilares. "Fetiche no necesariamente significa sexual", aclaró.