Yo morí en el Mediterráneo: películas para ver en Todos los Santos (sin Halloween de por medio)

Son muchos los estudios enfocados en indagar en el significado de la muerte y los difuntos en la cultura mediterránea; el férreo entramado familiar de nuestros vínculos hacen que, sin ir más lejos, en Alicante y se hable de "faltar o morir". Nos falta quien ya no está, lo que no significa explícitamente que desaparezca. Este -importante- matiz hace que el día de Todos los Santos en territorios cercanos (geofráfica pero también culturalmente, como ocurre con el Día de muertos en México) la reflexión sobre la muerte y la memoria en vísperas o durante esta festividad, se configuren como rituales inseparables a nuestra cultura.

Los rituales y la filosofía en torno a la muerte relacionadas con el 1 de noviembre han sido plasmados cinematográficamente de forma más o menos explícita a lo largo de los años: desde el "arreglar" las tumbas de Almodóvar en Volver, hasta la reflexión misma sobre ese "faltar" de Ana en El espíritu de la colmena. Lejos de la península, desde Suecia, Bergman también contó de forma magistral los dilemas y reflexiones en torno a la muerte. No son pocas las películas de producción alejadas de Hollywood que, en estas fechas, se acuerdan de los que ya no están desde géneros alejados al terror.

Volver (2006) – Pedro Almodóvar

La escena inicial de Volver (2006) queda para el recuerdo de todo buen cinéfilo: mujeres manchegas limpian, abrillantan y apañan las tumbas de sus familiares el Día de Todos los Santos. Almodóvar rinde homenaje a los ritos sociales en torno a la muerte en un filme sobre la pérdida, la memoria, y el verdadero significado de desaparecer. Una auténtica joya plagada de ese realismo mágico en el que los fantasmas pueden serlo (o no), sobre todo si son parte de nuestra historia familiar. En palabras del director: «Volver es un homenaje a los ritos sociales que viven las gentes de mi pueblo en relación con la muerte y los muertos. Los muertos no mueran nunca. Siempre he admirado y envidiado la naturalidad con que mis paisanos hablan de los muertos, cultivan su memoria y asisten sus tumbas perennemente. Muchos de ellos cuidan su propia tumba durante años, en vida. Tengo la optimista sensación de que me he impregnado de todo esto, y algo se me ha pegado.»

Fotograma de Volver / -

Macario (1960) – Roberto Gavaldón

Macario se desarrolla como un cuento moral plagado de imaginería del Día de muertos (velas, ofrendas, pan de muerto, calaveras de azúcar...) que envuelven la película al estilo del realismo mágico y considerada una obra maestra del cine mexicano. Todo empieza con Macario, protagonista que vive en la más absoluta pobreza, y su sueño de poder comer un pavo entero el Día de Muertos. Este deseo cumplido le lleva a tener un encuentro sobrenatural con el diablo, Dios y la Muerte: a todos les niega la comida a excepción de a esta última, de quien teme, obviamente, la venganza con guadaña.

El espíritu de la colmena / -

El espíritu de la colmena (1973) – Víctor Erice

¿Quién no se iba a impresionar profundamente al ver Frankenstein con seis años, en la España de 1940? Esta experiencia despierta en la protagonista, Ana, infinidad de preguntas sobre la vida y la muerte, un tema omnipresente en la sociedad española de entonces pero silenciado por un entorno reprimido por el miedo. En un contexto represivo y angustioso, la protagonista busca entender la muerte a su manera, desde un punto de vista infantil cuya curiosidad se desata cuando la hermana le comenta que el espíritu de Frankenstein vive en el pueblo. La película trata la muerte y cómo la herida de una guerra transmite o silencia la pérdida a las siguientes generaciones, que integran esas ausencias en su propia comprensión de un contexto en duelo.

Fotograma de El septimo sello / -

El séptimo sello (1957) - Ingmar Bergman

El director sueco contextualizó su célebre partida de ajedrez entre un caballero cruzado y la Muerte en una Europa asolada por la peste (ahí nos da a entender que, evidentemente, la muerte no es algo ajeno al protagonista). Frente al duelo comunitario y ritualizado propio del Mediterráneo, aquí el duelo es un proceso es íntimo y silencioso. Antonius Block no busca escapar de su destino, sino comprender el sentido de la existencia antes de morir, lo que le lleva, como el espectador puede imaginar, a una partida larga y metafórica.