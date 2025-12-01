Stranger Things rompe la cuarta pared: este el teléfono para avisar a la policía de Hawkins de que has visto a Eleven

Netflix ya "petó" -y colapsó, literalmente- hace unos días con la llegada de la última temporada de Stranger Things y los guiños y pequeños "huevos de pascua" no han tardado en llegar. Uno de estos pequeños "regalos" que los creadores de la serie han ofrecido a los fanáticos se encuentra ya en el primer capítulo, un regalo que mete de lleno al espectador dentro de la ficción. Se trata, nada más y nada menos, de la posibilidad de llamar a la policía de Hawkins ante la desaparición de Eleven.

Y es que, sin hacer más spoiler que los justos y necesarios, quien sepa por dónde quedó Stranger Things sabrá, también, dónde se encuentra Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. En una de las escenas del primer capítulo de la última temporada se puede observar el cartel de desaparición de Jane Hooper, la adolescente conocida por todos como Once -en su versión en castellano-.

Se trata de un cartel policial clásico, de esos que tantas veces hemos visto en el cine: foto estilo "mugshot", el sello del departamento policial de Hawkings y las palabras "Missing teen" junto a un número de teléfono. En este último detalle, Netflix ha dado un metaficticio paso más allá.

Póster de la quinta temporada de 'Stranger Things' / -

El número que funciona

El cartel incluye un número de teléfono "real". Y, como ha descubierto el fandom en cuanto el capítulo se ha emitido, al llamar hay mensaje en inglés que te mete de lleno en el pueblo de Hawkins y en la trama. Un auténtico ejercicio de metaficción que rompe la cuarta pared y te convierte en un habitante más del pueblo:

“Gracias por ponerse en contacto con el departamento policial de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7,4, Hawkins está actualmente bajo confinamiento para garantizar la seguridad de nuestros residentes. La Fuerza de Emergencia de Hawkins está trabajando con el departamento de policía para localizar a personas desaparecidas, de las cuales Jane Hooper es una prioridad. Le insistimos que como ciudadano responsable de Hawkins que nos ayude en la búsqueda para localizarla”.

Cartel de Stranger Things en el que se busca a Jane Hooper (Once) / -

El número de teléfono de Stranger Things

El número de teléfono de la policía de Hawkins es el +1 765 303 2020 y, por ahora, sigue funcionando. Eso sí, se desconoce cuántos mensajes habrá recibido el número por parte de los fanáticos que, gracias a este regalo prenavideño, se han sentido un vecino más de Hawkings -o del Mundo al Revés-.