Premios de cine
La española 'Sirat', entre las nominadas a los Globos de Oro
El cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein'
EFE
Los Ángeles
La cinta española 'Sirat' y la brasileña 'El agente secreto', nominadas a mejor película extranjera en los Globos de Oro.
Por su parte, el cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.
En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').
