Rosas rojas cumple 20 años: el romance entre Lena Headey y Piper Perabo que debería ser un clásico navideño

Mucho 'Love, actually' y poco 'Rosas Rojas'. A la hora de reponer películas con aires o contextos navideños durante las tardes vacacionales, la mayoría de cadenas olvidan año tras año un título que debería considerarse ya patrimonio orgulloso (nunca mejor dicho) de la comedia romántica. Además de un guion que cumple con la función y arquitectura del género sin peros -ritmo y acento inglés casi imprescindibles para el mismo-, el filme dirigido por Ol Parker ha envejecido tan bien que sobrevive sin pegas 20 años después de su estreno y, su reparto, se ha consolidado en el estrellato.

Tanto las dos protagonistas como sus secundarios construyeron un coro actoral que acabó participando desde la "jefa" Cersei de Juego de Tronos, el bar más famoso de la historia del cine musical, hasta a series top de Netflix o el cine más de autor con la alegoría a la suerte y la vida de Woody Allen.

Estrenada en 2005, 'Rosas rojas' ('Imagine Me & You', en inglés), se ha convertido con el paso de los años en una de esas películas a las que se puede volver como un refugio cálido: romántica, optimista y sin rastro de castigo para sus personajes principales. Destacó por su originalidad a la hora de sacar a la palestra una historia lésbica en el cine y hacerlo, además, con un final feliz muy poco habitual (aunque la pionera en este atrevimiento fuera Patricia Highsmith décadas atrás). Una de las mismas protagonistas, Piper Perabo, había protagonizado en 2001 el drama 'El último suspiro', marcando de forma algo más oscura a la remesa (L)GTBI más milenial.

Piper Perabo y Lena Headey

La historia gira en torno a Rachel y Luce, interpretadas por Piper Perabo y Lena Headey, respectivamente. Se conocen porque una es la florista en la boda de la otra y, bueno, a quién no le va a gustar. Perabo ya era conocida por 'Coyote Ugly' (2000), pero tras 'Rosas rojas' su carrera dio un giro hacia la televisión con la exitosa serie 'Covert Affairs' (2010-2014), donde fue protagonista durante cinco temporadas. También ha participado en producciones como 'Looper' (2012) o 'Angel Has Fallen' (2019), aunque el papel que la llevó a este 'Imagine me & You' fue el de protagonista en 'El último suspiro' (2001), filme imprescindible en el marco de los dramas con temática homosexual. Perabo se convirtió en un mito del cine lésbico para la cultura pop y quizá lo sigue siendo: hace dos décadas las tramas de romance sáfico no eran para nada comunes.

Lena Headey como "la florista" de Imagine me & you. / INFORMACIÓN

Por su parte, Lena Headey es hoy una de las actrices más reconocibles en la gran y pequeña pantalla contemporáneas: ¿el secreto? Ser Cersei Lannister en Juego de Tronos (2011-2019). Headey encabezó las escenas más memorables de la serie gracias a su interpretación de este personaje y pilar fundamental en la saga. Es, quizá, uno de los papeles más amados y odiados a la vez en la historia de HBO: algo difícil pues compite en este podio con su propio hijo en la ficción. Anteriormente había aparecido en '300' (2006) o 'The Brothers Grimm' (2005), por lo que verla en un papel haciendo de florista convencida del amor resulta, para quien la vea por primera vez, hasta incluso curioso.

Grandes secundarios

Los personajes secundarios forman también parte del imaginario cinéfilo popular: Matthew Goode, que interpreta al marido de Rachel, completa el reparto. El actor ha participado con papeles destacados en ficciones como 'A Single Man' , 'Downton Abbey' y, más recientemente, 'The Crown', donde dio vida a Antony Armstrong-Jones. Además, es es repijísimo amigo -y primer novio de Scarlett Johansson- del protagonista en 'Match Point', de Woody Allen.

Mathew Goode en Rosas Rojas. / INFORMACIÓN

Otro rostro muy reconocible es el de Celia Imrie, actriz veterana del cine británico que participaría después en la saga 'El exótico Hotel Marigold' junto a la eterna Maggie Smith y en numerosas comedias y dramas televisivos. Su presencia aporta al filme ese tono cálido y cercano que tanto ha contribuido a que envejezca bien. Anthony Head interpreta a su marido -y padre de Perabo- y nos suena por el biopic 'La dama de hierro' pero, también, por la mítica 'Buffy cazavampiros'.

Fuera dramas

Lejos del dramatismo que caracterizara otras ficciones de trasfondo lésbico, 'Rojas rojas' apostó por una historia de amor adulta, honesta pero, sobre todo, esperanzadora y positiva. Su mirada optimista, sin tragedias ni castigos, la encumbró como película obligatoria dentro de los círculos LGTBI y en un ejemplo para miles de niñas y no tan niñas que, frente a la pantalla, se permitieron soñar en un mundo para ellas.