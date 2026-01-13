Chloé Zhao hace historia en los Golden Globes y se convierte en la primera directora en ganar dos veces el premio a la mejor película
En 2020 obtuvo el premio a mejor película por Nomadland y este año lo ha conseguido por Hamnet
Chloé Zhao ha hecho historia. La cineasta se ha convertido en la primera directora en ganar dos veces el Globo de Oro a la Mejor película tras su segundo triunfo con gracias a 'Hamnet' y la historia protagonizada por Jessie Buckley (que se llevó el premio a mejor actriz) y Paul Mescal.
La directora norteamericana ya dejó patente su maestría contando historias en 2020 con 'Nomadland', una obra íntima y profundamente humanista que retrata la situación de muchos trabajadores tras la recesión económica en Estados Unidos. Cinco años después, la directora ha repetido reconocimiento con Hamnet, una adaptación maestra con la que Zhao ha llevado a la gran pantalla la novela homónima de Maggie O’Farrell -ha contado, además, con la escritora como guionista-.
Una mirada potente y social
La capacidad de la directora para poner el foco en la raíz más humana de cada historia es clave para que las imágenes se centren en la raíz del relato: la mirada pausada, una puesta en escena naturalista y la atención a los silencios, así como una gran capacidad de sacar lo mejor del elenco -Jessie Buckley quizá sea de lo mejor de 2025 y Zhao sabe sacar lo mejor de ella en un solo plano de cierta escena final- hacen de sus relatos una delicia visual y narrativa. Aporta, además, un enfoque feminista y social capaz de sustituir lo épico por lo dramáticamente contidiano: Chloé Zhao busca la raíz y, afortunadamente, la encuentra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- Beto, técnico del Hércules: 'Entiendo que Rojas quiera marcar, pero el entrenador soy yo
- Susto en el barrio Santa Cruz en Alicante
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- Zonas de Bajas Emisiones en Alicante: ordenanzas, moratorias y multas en el aire
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche