Chloé Zhao hace historia en los Golden Globes y se convierte en la primera directora en ganar dos veces el premio a la mejor película

Chloé Zhao ha hecho historia. La cineasta se ha convertido en la primera directora en ganar dos veces el Globo de Oro a la Mejor película tras su segundo triunfo con gracias a 'Hamnet' y la historia protagonizada por Jessie Buckley (que se llevó el premio a mejor actriz) y Paul Mescal.

La directora norteamericana ya dejó patente su maestría contando historias en 2020 con 'Nomadland', una obra íntima y profundamente humanista que retrata la situación de muchos trabajadores tras la recesión económica en Estados Unidos. Cinco años después, la directora ha repetido reconocimiento con Hamnet, una adaptación maestra con la que Zhao ha llevado a la gran pantalla la novela homónima de Maggie O’Farrell -ha contado, además, con la escritora como guionista-.

Jessie Buckley como Agnes en Hamnet. / Agata Grzybowska

Una mirada potente y social

La capacidad de la directora para poner el foco en la raíz más humana de cada historia es clave para que las imágenes se centren en la raíz del relato: la mirada pausada, una puesta en escena naturalista y la atención a los silencios, así como una gran capacidad de sacar lo mejor del elenco -Jessie Buckley quizá sea de lo mejor de 2025 y Zhao sabe sacar lo mejor de ella en un solo plano de cierta escena final- hacen de sus relatos una delicia visual y narrativa. Aporta, además, un enfoque feminista y social capaz de sustituir lo épico por lo dramáticamente contidiano: Chloé Zhao busca la raíz y, afortunadamente, la encuentra.