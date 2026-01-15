'La isla de la belladona': un ejercicio de resistencia en un mundo no tan futuro que no respeta a los ancianos
Quim Casas
‘La isla de la belladona’
Año: 2025
Dirección: Alanté Kaïwanté
Intérpretes: Nadia Tereszliewicz, Dali Benssalah, Mio-Miou
Estreno: 16/1/2026
★★★
En un futuro próximo la gente mayor, por ley, está obligada a vivir en residencias. Pero en el filme nunca se ve esta situación, ya que la historia se desarrolla en una isla aislada en la que una joven, Gaëlle, cuida de un grupo de ancianos en un ejercicio de resistencia contra el sistema. Pero un día llega una embarcación con una doctora, su hermano y su hija pequeña. Y el peculiar ecosistema da un vuelco –con una serie de imprevisibles muertes– aunque no se sabe bien en qué dirección: ‘La isla de la belladona’ deja un ramillete de posibilidades de comprensión para el espectador.
El relato es contemplado desde el punto de vista de Gaëlle, quien se opone a lo que los recién llegados ofrecen a sus queridos ancianos: vino, suculenta comida, tabaco y lecturas eróticas. Pero a pesar de los riesgos, ¿no alcanzan así una inesperada felicidad en el otoño de sus vidas? Uno de los ancianos repite con gracia que “estem tots fotuts”, en catalán. Pero no desean estarlo. Se les plantea una nueva oportunidad y la aprovechan, aunque las intenciones de la doctora y su hermano nunca acaban de ser claras. La joven Nadia Tereszliewicz sostiene la película, pero el complemento de antiguas glorias del cine francés (Miou-Miou, Alexandra Stewart, Féodor Atkine, Patrick Chesnais) es excelente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Los policías sobre el presunto crimen machista de Alcoy: 'Parecía una película de terror
- El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: 'Me han hundido la vida