Lo que "28 años después: El templo de los huesos" dice sobre Trump… sin nombrarlo

La por ahora última entrega de la saga iniciada por "28 días después" va mucho más allá del cine de terror. "28 años después: El templo de los huesos" es una película de zombis que no puede ser definida como una película de zombis. La cinta dirigida por Nia DaCosta tiene muchas capas, y una de las más notables es su metáfora política, una lectura que se refuerza especialmente en su escena final.

El terror como lenguaje político

Desde su origen, la saga de Danny Boyle ha usado el apocalipsis zombi como espejo social. En "28 días después", el miedo era el colapso del orden; en "28 semanas después", la gestión del poder y la militarización. "28 años después" dio un paso más: ya no hablaba del caos inicial, sino de lo que ocurre cuando el estado de excepción se convierte en norma.

En ese recorrido se inscribe "28 años después: El templo de los huesos", que desplaza el foco hacia la dimensión moral y simbólica del desastre: cómo las comunidades reconstruyen el sentido de todo alrededor de la violencia, y cómo el miedo acaba cristalizando en rituales, dogmas y relatos que legitiman el nuevo orden.

La película retrata una "sociedad" que ha aprendido a convivir con el desastre, pero al precio de aceptar estructuras autoritarias, decisiones deshumanizadas y una lógica de "supervivencia" que justifica casi cualquier cosa. El virus deja de ser el verdadero enemigo; lo es la normalización del miedo como forma de gobierno.

Una alegoría del presente

Jack O'Connell, un villano de bandera en la película. / INFORMACIÓN

Sin subrayados evidentes, pero evocando ciertas figuras y momentos vistos en las mejores temporadas de "The Walking Dead", la cinta dialoga con temas muy reconocibles como el control social en nombre de la seguridad (y de la fe), la erosión de los derechos individuales, la gestión política del miedo colectivo, y la idea de que ciertas crisis nunca terminan, solo se administran.

En ese sentido, "28 días después: El templo de los huesos" funciona como una parábola sobre las democracias occidentales, especialmente en un contexto de pandemias, guerras prolongadas y discursos de emergencia permanente. El mundo no está destruido: está organizado alrededor del trauma.

El personaje del doctor Kelson, bordado por Ralph Fiennes, introduce una de las variaciones más sugerentes de la saga en su trato con los infectados. Lejos de la lógica del exterminio, Kelson cuida y estudia a Sansón, un zombi "alfa" al que mantiene drogado, hasta el punto de establecer con él un vínculo cercano, casi de amistad. Ese gesto funciona como contraplano moral del mundo exterior: mientras la sociedad ha asumido la deshumanización del infectado (y de tantos otros humanos) como norma incuestionable, Kelson se niega a reducirlo a una mera amenaza.

El paralelismo con el presente es evidente: frente a los discursos de la ultraderecha que fomentan el miedo y el odio al diferente, la película plantea que el verdadero peligro no está en el "otro", sino en la renuncia colectiva a comprenderlo. La figura del zombi deja así de ser símbolo del enemigo absoluto para convertirse en espejo incómodo de una sociedad que ha aprendido a justificar la exclusión como mecanismo de supervivencia.

La escena final y el cierre del círculo

Una reveladora escena de la película con un zombi como protagonista. / INFORMACIÓN

Entrando en ligeros espóileres, una sorprendente aparición final es clave para entender la lectura política del filme. No se trata de un simple guiño nostálgico, sino de un gesto simbólico: el regreso de alguien que encarnó la fragilidad del individuo frente al sistema. Su presencia ayuda a resolver la historia y abrir camino a la tercera pata de esta nueva trilogía de la saga, pero también interpela al espectador.

En la escena final, este personaje aparece impartiendo una lección de historia a una niña nacida después del apocalipsis zombi. Se menciona la Segunda Guerra Mundial y las preguntas de la menor no son gratuitas. Al situar ese hecho como materia de estudio en un mundo devastado por el virus de la ira, la película establece un analogía evidente: cada generación hereda una catástrofe que no ha vivido, pero cuyas consecuencias marcan su forma de entender el mundo.

Ahí reside la potencia política de "28 días después: El templo de los huesos", al recordarnos que, cuando el miedo se cronifica, el verdadero apocalipsis puede parecer perfectamente normal. Tan normal como que Donald Trump ganase las últimas elecciones en Estados Unidos y todo lo que viene pasando desde entonces.

La archiconocida frase de "aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo", que resuena en el desenlace, entierra la idea expuesta a lo largo del metraje de que la excepcionalidad, los dogmas, el autoritarismo y la pérdida de libertades se presentan, bajo una peluca, como el precio inevitable de la estabilidad.