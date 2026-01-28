Jack O’Connell, el actor del que te enamoras odiándolo

Jack O’Connell pertenece a esa estirpe de actores que parecen haber saltado a los platós de rodaje directamente desde la calle, con el pulso aún acelerado y la mirada pendenciera entrenada para no esquivar la verdad. No hay en él rastro de barniz ni de impostura. Su carrera se ha construido a base de personajes ásperos, intensos, casi siempre al borde del abismo, como si interpretar fuera una prolongación natural de su instinto de supervivencia.

Nació en 1990 en Derby, una ciudad de provincias en el corazón de Inglaterra, lejos del glamour londinense y muy cerca de una realidad obrera que ha marcado tanto su vida como su manera de actuar. Criado en un entorno complicado —él mismo ha hablado sin rodeos de una adolescencia turbulenta, con problemas de conducta y choques constantes con las autoridades—, O’Connell encontró en la interpretación no tanto una vocación temprana como una tabla de salvación. El teatro juvenil y la televisión fueron, al principio, un refugio; después, su camino.

Su debut en la gran pantalla llegó con un secundario en "This Is England" (2006), donde se mostró capaz de encarnar la violencia sin glorificarla, entendiendo al personaje desde dentro. El protagonista de esa película, Thomas Turgoose, pasó luego a estar a su sombra en el thriller de terror "Eden Lake" (2008), que le valdría los primeros premios de su trayectoria cinematográfica por su papel de Brett, el implacable y vengativo líder de una pandilla que se las hace pasar canutas a una pareja encarnada por Michael Fassbender y Kelly Reilly.

Jack O’Connell en "Skins", la serie que le lanzó al estrellato. / INFORMACIÓN

Si ahí impactó, su rostro se hizo mucho más popular gracias a "Skins" (2008), una serie bastante infravalorada de la que surgieron, además del suyo, otros talentos que hoy tienen nombre propio en Hollywood, como Kaya Scodelario (ella es de las pocas relaciones sentimentales que se le han conocido), Nicholas Hoult, Dev Patel y Daniel Kaluuya, entre otros.

En esa suerte de "Al salir de clase" británica (valga la comparación solo por la temática juvenil y porque ambas fueron cantera de futuras estrellas), O'Connell encarnó a James Cook, uno de los personajes más carismáticos y salvajes de la serie. Cook era pura energía desbordada: seductor, autodestructivo, imprevisible. En manos de otro actor habría sido solo un cliché adolescente; sin embargo, él lo convirtió en un retrato perturbador y vibrante, dotándolo de una vulnerabilidad soterrada que anticipaba ya algo más que una promesa. Aquella interpretación lo situó en el radar, pero también dejó claro que no estaba interesado en encasillarse en el papel de "chico malo".

Fue "Starred Up" (2013), titulada en España "Convicto", la película que terminó de consagrarlo como actor de peso. Como un joven extremadamente violento trasladado a una prisión de adultos, O’Connell ofreció una interpretación física, feroz y profundamente humana. No actuaba la rabia: la habitaba. La crítica habló entonces de un talento "incómodo" y "magnético", etiquetas que desde entonces le acompañan con justicia.

Angelina Jolie, el actor japonés Miyavi y Jack O'Connell. / EFE

Hollywood llamó a su puerta, como era de esperar. Angelina Jolie lo eligió para protagonizar "Unbroken" (2014), donde interpretó al atleta olímpico y prisionero de guerra Louis Zamperini. El reto era enorme: sostener una historia de resistencia física y espiritual sin caer en el heroísmo plano. O’Connell volvió a apoyarse en el cuerpo —en la fatiga, el hambre, el dolor— para construir un personaje contenido, digno, atravesado por el sufrimiento. A partir de ahí llegaron títulos como el thriller bélico "’71", la cinta de suspense "Money Monster" (2016), donde se codeó con George Clooney y Julia Roberts, y series como "Godless" (2017) y "La sangre helada" (2021), consolidando una carrera internacional sin perder su identidad.

En los años siguientes reafirmó su gusto por los personajes complejos y nada complacientes. Su encarnación de Paddy Mayne en la serie "SAS: Rogue Heroes" (2022) es un ejemplo perfecto: un héroe de guerra tan brillante como autodestructivo, interpretado con una mezcla de carisma, brutalidad y tristeza que vuelve a remitir a sus orígenes interpretativos. También en "El amante de Lady Chatterley" (2022) o "Ferrari" (2023) ha demostrado que puede lucir registros más contenidos sin perder intensidad.

Fuera de la pantalla, Jack O’Connell huye del mito de estrella. Amante del fútbol, es reservado, poco amigo del exhibicionismo y consciente de su propio pasado. Ha hablado abiertamente de sus errores juveniles y de cómo la disciplina del oficio le ayudó a canalizar una violencia que podría haberlo destruido. Esa honestidad se filtra en su trabajo: no interpreta para gustar, sino para contar algo, aunque incomode.

Jack O’Connell ha consolidado su carrera en Hollywood / EFE

Esa misma verdad incómoda ha encontrado en sus dos trabajos más recientes un cauce especialmente afilado. Con "Los pecadores" (2025), aun sin hincar el diente a ninguna de las 16 nominaciones al Oscar de la película, O’Connell se ha consolidado definitivamente como uno de los grandes antagonistas del cine actual. Su vampírico personaje huye del villano de manual; el inglés compone una figura seductora y peligrosa, capaz de justificar lo injustificable con una lógica casi hipnótica. Es un mal que no grita, que razona. Y eso lo vuelve mucho más aterrador.

En "28 años después: El templo de los huesos" (2026), todavía en cartelera, su consagración como el "villano de moda" en Hollywood termina de cerrarse. En una saga marcada por la desesperación, la violencia y la pérdida de toda noción de civilización, O’Connell encarna una amenaza que va más allá del apocalipsis biológico.

Su odioso Jimmy Crystal, inspirado en el criminal real Jimmy Savile y para el que no dudó en cambiar su aspecto físico (ganó kilos, ha contado, a base de cerveza), no es solo un superviviente endurecido por el mundo que le rodea, sino un hombre que ha encontrado en el colapso un terreno fértil para ejercer poder. Ejemplifica, en su literalidad, el fin de la humanidad.

Hay en su interpretación una mezcla inquietante de fanatismo, lucidez y brutalidad ritual, como si su personaje hubiese convertido la barbarie en un sistema de creencias. De nuevo, el actor evita cualquier exceso: su maldad es seca, casi ascética, y por eso resulta tan convincente y memorable. Tanto como para aguantarle el pulso interpretativo a un excelso Ralph Fiennes.

Estos dos últimos papeles han confirmado algo que ya era evidente: O’Connell, a sus 35 años, no interpreta villanos (solo) para disfrutarlos, sino para entenderlos. No los convierte en caricaturas, sino en espejos deformados de impulsos muy humanos, como el deseo de control, la rabia o la fe en una causa propia. Que hoy sea el antagonista más codiciado dice menos de una moda pasajera que de una coherencia artística: Jack O’Connell sigue explorando los límites de la violencia, pero ahora lo hace desde distintos prismas, con la misma honestidad feroz que ha definido toda su trayectoria.