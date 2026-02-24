Lily Collins será Audrey Hepburn en la intrahistoria de 'Desayuno con diamantes'

Entre todas las actrices señaladas durante años como 'herederas' del estilo inconfundible de Audrey Hepburn, la ganadora final ha sido Lily Collins. La intérprete de 'Emily in Paris', comparada una y otra vez con el mito por su físico y su elegancia natural, será la encargada de encarnar a la protagonista de 'Desayuno con diamantes' en una nueva película que narrará cómo se gestó el clásico de 1961.

No han sido pocas las candidatas oficiosas al trono estético de Hepburn. De Rooney Mara a Natalie Portman, de Keira Knightley a Anne Hathaway, pasando por Audrey Tautou, Alexa Chung o Ariana Grande. Incluso la cantante Aitana ha coqueteado con su flequillo icónico y con el eterno 'little black dress' que convirtió en leyenda frente al escaparate de Tiffany & Co. Pero si había un nombre que la prensa especializada anglosajona repetía como elección 'natural', ese era el de Collins: grandes ojos, cejas marcadas, facciones delicadas y una sofisticación clásica que parece suspendida en el tiempo.

La candidata 'natural'

La actriz, de 36 años, no solo protagonizará el proyecto, sino que también ejercerá como productora. La película se basa en el libro de Sam Wasson 'Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman', considerado el primer relato exhaustivo sobre la turbulenta producción del filme dirigido por Blake Edwards y basado en la novela de Truman Capote. El guion llevará la firma de Alena Smith ('Dickinson'), con Imagine Entertainment -la productora de Brian Grazer- respaldando la cinta. Por el momento, no hay director confirmado ni fecha de estreno.

"Después de casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y devoción por Audrey, por fin puedo compartir esto. Me siento honrada y eufórica, no hay palabras para expresar lo que siento", ha escrito Collins en sus redes sociales junto a una imagen de Hepburn enfundada en el icónico vestido negro de Givenchy.

La trastienda de un mito

El filme abordará tanto la caótica preproducción -incluido el célebre deseo de Capote de que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly, algo que el escritor consideró una "traición" por parte de Paramount- como los entresijos del rodaje en Nueva York, donde incluso se llegó a hablar de un accidente eléctrico durante la mítica escena inicial frente a Tiffany’s. En la historia aparecerán figuras clave como el propio Capote, el director Blake Edwards y la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head, ocho veces ganadora del Óscar.

Más allá del parecido físico, el reto de Collins será capturar la dualidad que convirtió a Hepburn en eterna: fragilidad y determinación, candidez y modernidad. Porque 'Desayuno con diamantes' no solo fue una comedia romántica de éxito -ganadora de dos premios Oscar-, sino un punto de inflexión cultural. Holly Golightly redefinió la feminidad urbana y consolidó a Hepburn como musa de Hubert de Givenchy y de fotógrafos como Richard Avedon o Cecil Beaton.