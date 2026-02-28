Premios Goya
La argentina 'Belén' gana el Goya a la mejor película iberoamericana
La película de Dolores Fonzi se ha impuesto a La misteriosa mirada del flamenco, 'de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil); y a 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia)
EFE
La película argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, se ha alzado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los premios Goyaque se celebra este sábado en Barcelona.
'Belén' tenía como contrincantes a 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil), y 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).
Fonzi ha asegurado que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, ha citado el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.
"Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua", ha agregado la directora argentina.
El filme de Fonzi está basado en el libro 'Somos Belén', de Ana Correa, y narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.
Fonzi no solo respaldó a Belén, sino siempre ha participado en el movimiento de mujeres para lograr que se aprobara la ley del aborto, lo que finalmente se logró en 2020 en Argentina.
Además, la película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país por la ley del aborto, amenazada por el Gobierno de Javier Milei.
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Confusión en el AVE Madrid-Alicante por asientos que no coincidían: Renfe atribuye la incidencia a un cambio de tren
- Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”