La gala de los Premios Goya 2026, en directo

El cine español celebrará este sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.