Este es el popular rostro alicantino que sale en "Torrente Presidente"

El estreno de Torrente, presidente, la sexta película de la saga de Santiago Segura, ha vuelto a poner el foco en uno de los rasgos más reconocibles de la franquicia: su desfile de apariciones sorprendentes, cameos y rostros conocidos. En esa revisión de nombres ligados al universo Torrente ha reaparecido también el de una figura alicantina que ya formaba parte de la historia de la serie cinematográfica.

Se trata de Esther Cañadas, que fue una de las grandes modelos españolas de los años noventa y también hizo sus pinitos como actriz, participando en títulos como The Thomas Crown Affair, Trileros y, de forma muy visible, Torrente 2: Misión en Marbella.

Portada de Magazine dedicada a Torrente y Esther Cañadas. / INFORMACIÓN

Es precisamente esa relación con la saga la que ha hecho que vuelva a aparecer en la nueva película del personaje de José Luis Torrente.

Antes de convertirse en una top model internacional, Cañadas fue una chica criada en Alicante que acabó saltando a las pasarelas globales y después a la pantalla. Su presencia en el universo Torrente forma parte de esa etapa en la que muchas celebridades españolas se dejaban ver en la saga de Santiago Segura, convertida ya entonces en una fábrica de guiños y apariciones fugaces.

Con Torrente, presidente, Segura ha repetido precisamente esa fórmula. La nueva entrega, estrenada este viernes 13 de marzo de 2026, vuelve a apoyarse en cameos y rostros reconocibles, algo que se ha destacado como una de sus grandes bazas promocionales.