Estrenos de cine
Crítica de 'Noche de bodas 2': más dosis de sangre y violencia, y menos de todo lo demás
Nando Salvà
‘Noche de bodas 2’
Directores: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett
Intérpretes: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy
Año: 2026
Estreno: 1 de abril de 2026
★★
La idea de un grupo secreto de sociópatas millonarios que se dedican literalmentea cazar a la plebe es hoy mucho menos fantasiosa de lo que era cuando se estrenó ‘Noche de bodas’ (2019), y es una lástima que esta secuela no aproveche la oportunidad de usar esa evidencia en su propio beneficio.
Aquella película, recordemos, era poco más que una sangrienta mezcla de alusiones a ‘La semilla del diablo’ (1968), ‘Déjame salir’ (2017), las novelas de Jane Austen y el juego del escondite levemente complicada gracias un mordaz retrato de los asquerosamente ricos, sus nociones sobre el amor y el matrimonio y su mezquindad, y por la macabra catarsis que nos proporcionaba al dejarnos verlos tiroteados, apuñalados, demembrados y hechos añicos.
Ahora, ‘Noche de bodas 2’ toma la misma premisa y la adereza de más violencia gratuita y algún robo a la saga ‘John Wick’, pero a cambio ofrece menos humor macabro que su predecesora, nada de suspense, ninguna sorpresa y ni un solo personaje de interés, ni siquiera el que David Cronenberg encarna durante un tiempo de metraje demasiado escaso. Las sucesivas secuencias de acción regada de sangre -algunas de ellas adornadas con bazookas, sables y lavadoras- sin duda satisfarán a los aficionados al género menos exigentes, pero en todo caso es lamentable que ni se moleste en intentar ser más que una mala copia de algo que de por sí ya no era gran cosa.
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