Diez actores que podrían hacer de Carlos Mazón en la película sobre la dana
Enrique Arce ha rechazado el papel y reabre el casting: estos son algunos perfiles que encajarían con el expresidente de la Generalitat por cierto parecido o rasgos comunes.
Una película sobre la dana en Valencia ya está en marcha, según anunció el actor Enrique Arce. El intérprete, conocido internacionalmente por su papel de Arturito en "La casa de papel", fue tanteado para interpretar a Carlos Mazón, pero finalmente ha rechazado la propuesta, tal y como explicó él mismo.
Su negativa ha abierto el debate sobre quién podría asumir el papel en una historia tan reciente y sensible. A partir de criterios como el parecido físico, la edad y la capacidad interpretativa, estos son algunos de los actores que mejor encajarían.
Hay que tener en cuenta que en cine este tipo de papeles se terminan de construir mucho con peinado, maquillaje y gestualidad más que con parecido exacto.
- Brays Efe: aunque más joven que el expresidente de la Generalitat, presenta ciertos rasgos faciales y una fisonomía que encajarían con el personaje.
- Javier Gutiérrez: con una peluca para equilibrarles en masa capilar podría ser un candidato ideal. Hasta el timbre de voz le encajaría.
- Javier Bódalo: sería un tapado en casi todas las quinielas, pero ojo al aire que se le da. La caracterización no tendría demasiado trabajo.
- Fernando Andina: es objetivamente bastante más guapo que Mazón, pero comparte ese aire de figura pública y cierta gestualidad.
- Roberto Enríquez: es un actor camaleónico que seguro que luciría bien las aristas del personaje real.
- Álvaro Morte: viene de hacer magistralmente a un político de altura como Adolfo Suárez, así que "El Profesor" no tendría problema alguno en bajar escalones para meterse en la piel de Mazón.
- Tristán Ulloa: versátil y con experiencia en registros complejos, a este actor te lo crees siempre, algo que no comparte con el personaje al que debería interpretar.
- Octavi Pujades: no se parece en absoluto, es cierto, pero da bien como político y con una caracterización adecuada podría sorprender a muchos.
Opciones internacionales
Si la producción optara por una proyección más global, también hay estrellas internacionales que podrían adaptarse:
- Clive Owen: salvando las distancias, comparte estructura facial. Entiéndase: estructura.
- Jack Black: comparte un aire con Mazón... y que también es cantante.
¿Cuál de todos crees tú que haría mejor de Mazón? Tienes abajo los comentarios para dar tu opinión.
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