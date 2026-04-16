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Crítica de 'Un poeta': una sátira feroz pero compasiva a costa del arte

Simón Mesa Soto satiriza el arquetipo del artista incomprendido en su segundo largometraje, una tragicomedia que retrata a un poeta fracasado intentando guiar a una joven de clase baja

Nando Salvà

'Un poeta'

Director: Simón Mesa Soto

Reparto: Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Humberto Restrepo

Año: 2025

Estreno: 17 de abril de 2026

★★★★

El artista torturado arquetípico es alguien que sufre la incomprensión de la sociedad, los prejuicios de sus seres queridos y la indiferencia del público, y Simón Mesa Soto se ensaña con el cliché a través de su segundo largometraje, tragicomedia hilarante sobre un poeta en su día prometedor y actualmente fracasado que, mientras permanece envuelto de desaliño, seborrea y tufo a alcohol, decide erigirse en mentor de una adolescente de clase baja no se sabe si por filantropía, caridad o puro egoísmo. En parte a causa de una sucesión de decisiones éticamente cuestionables, sus intentos no tardan en dejar claro que están condenados al desastre.

Haciendo equilibrios entre lo florido y lo vulgar, y sirviéndose de un montaje a menudo desorientador, la película ataca la pretenciosidad de los literatos, la corrupción de los mecenas y el paternalismo del hombre blanco; todos sus personajes son unos cínicos oportunistas, tanto los burgueses como los pobres, tanto la élite cultural como los iletrados. En cualquier caso, sus intenciones no son meramente misántropas o simplemente burlescas. Mesa Soto combina los momentos de farsa embarazosa con los de afilada melancolía y, sacando máximo provecho a la formidable interpretación de Ubeimar Ríos, captura la miseria causada por los sueños frustrados y las buenas intenciones malentendidas. Su protagonista acaba tan torturado como empezó, pero al menos le permite tener esperanza en que sus tormentos serán mitigados.

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