Isabelle Huppert protagoniza 'La mujer más rica del mundo', inspirada con libertad en la historia real de Liliane Bettencourt, heredera del imperio L'Oréal

Director: Thierry Klifa Reparto: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, André Marcon, Raphaël Personnaz, Mathieu Demy y Joseph Olivennes. Estreno: 17/04/26 Puntuación: ★★★

Dirigida por Thierry Klifa, 'La mujer más rica del mundo' se inspira con libertad en la historia real de la ya fallecida Liliane Bettencourt, heredera del imperio L’Oréal (y una de las mujeres más ricas del mundo). En concreto, se centra en la amistad que mantuvo con el fotógrafo François-Marie Banier, acusado junto a otras personas (y juzgado por ello) de aprovecharse de la debilidad de la entonces octogenaria Bettencourt para beneficiarse económicamente de ella.

Klifa parte de esta historia de ricos para explorar el efecto del dinero en la conducta del ser humano. Y el efecto es amplio y variado. 'La mujer más rica del mundo' habla, entre otras cosas, de ambición, de desconfianza, de manipulación, de la relación entre moral y dinero y, sobre todo, de poder.

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La protagonista vuelca su dinero en contentar a su amigo. Lo hace porque quiere y, sobre todo, porque puede. Pero, evidentemente, esa dedicación despierta la desconfianza de su círculo íntimo. 'La mujer más rica del mundo' juega con dos cosas a su favor. Una, la presencia imponente de Isabelle Huppert en la piel de la protagonista. Da igual si la psicología del personaje no está clara desde el texto, ella eleva a esa mujer al dotarla de fortaleza y misterio. El otro punto fuerte de la película es la decisión del director de explorar la historia desde distintos ángulos (con una atractiva reflexión sobre los motivos de cada personaje). Se echa de menos que la mordacidad vuele más alto y un trabajo más sofisticado con el humor.