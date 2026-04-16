“The Matrix”: hace 27 años que Hollywood eligió la pastilla roja
Su estreno en abril de 1999 marcó un antes y un después en la ciencia ficción, la narrativa visual y la cultura pop.
Cuando The Matrix llegó a los cines en 1999, pocos podían imaginar que aquella historia de hackers, inteligencia artificial y realidades simuladas acabaría convirtiéndose en una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Hoy, 27 años después, su impacto sigue presente en el cine, la tecnología y la cultura popular.
Dirigida por las hermanas Wachowski (para aquel entonces todavía hermanos) y protagonizada por Keanu Reeves, la película no solo fue un éxito de taquilla: fue, sobre todo, una revolución conceptual y estética.
Una nueva forma de entender la ciencia ficción
Hasta finales de los 90, la ciencia ficción en Hollywood solía dividirse entre el espectáculo visual y las historias filosóficas. The Matrix logró algo poco habitual: combinar ambas cosas con una coherencia sorprendente.
De repente, el cine comercial se atrevía a ser complejo sin dejar de ser entretenido
La película planteaba una pregunta inquietante: ¿y si la realidad no fuera real? Inspirada en ideas filosóficas que van desde Platón hasta Baudrillard, introdujo al gran público conceptos como la simulación, el control de las máquinas o la percepción de la realidad.
De repente, el cine comercial se atrevía a ser complejo sin dejar de ser entretenido.
El efecto “bullet time” y la revolución visual
Si hay algo que definió el impacto inmediato de The Matrix fue su lenguaje visual. El uso del “bullet time”, esa técnica que permitía congelar la acción mientras la cámara giraba alrededor de los personajes, cambió para siempre la forma de rodar escenas de acción.
A partir de ahí, anuncios, videoclips y películas de todo tipo comenzaron a imitar ese estilo. Hollywood adoptó una nueva estética: movimientos imposibles, coreografías inspiradas en artes marciales y una puesta en escena más estilizada y dinámica.
El cine de acción nunca volvió a ser el mismo.
Una estética que marcó época
Gafas oscuras, abrigos largos de cuero negro, códigos verdes cayendo en pantalla… The Matrix no solo creó una historia, sino un universo visual reconocible al instante.
Su estética influyó en la moda, la publicidad y la música de finales de los 90 y principios de los 2000. Incluso hoy, muchas referencias visuales siguen bebiendo directamente de aquella propuesta.
Un fenómeno cultural global
Más allá del cine, The Matrix se convirtió en un símbolo. Expresiones como “tomar la pastilla roja” pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano para hablar de despertar a una realidad oculta.
La película generó debates filosóficos, teorías sobre la simulación y reflexiones sobre el avance de la inteligencia artificial que hoy, en plena era digital, resultan más actuales que nunca.
Un legado que sigue vigente
Lo más llamativo de The Matrix es que no ha envejecido como otras producciones de su época. Sus temas —la relación entre humanos y máquinas, la manipulación de la información o la naturaleza de la realidad— siguen siendo profundamente contemporáneos.
Su influencia se percibe en sagas posteriores, en el desarrollo del cine de acción moderno y en la forma en que el público entiende la ciencia ficción.
Más que una película, The Matrix fue —y sigue siendo— una idea. Una de esas que, una vez que la conoces, cambia para siempre la forma en la que miras el mundo… y el cine.
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