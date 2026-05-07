Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Generalitat acusación particular caso Les NausAlerta naranja en AlicanteFede Fuster HosbecDirecto hantavirusPaliza Gata de GorgosVencejos atrapados
instagramlinkedin

Estreno de cine

Crítica de 'Las ovejas detectives': son realmente ovejas detectives, y son irresistibles

La cinta de Kyle Balda sigue a un rebaño de ovejas detectivescas que investigan la muerte de su dueño, combinando intriga y fantasía animal

Hugh Jackman, en un fotograma de 'Las ovejas detectives'

Hugh Jackman, en un fotograma de 'Las ovejas detectives' / Sony Pictures

Nando Salvà

'Las ovejas detectives'

Director: Kyle Balda

Reparto: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine

Estreno: 8 de mayo de 2026

Puntuación: ★★★

Las películas sobre misterios criminales son muchas y muy variadas, pero en el último siglo y cuarto ninguna de ellas -ni siquiera 'El silencio de los corderos' (1991), a pesar de lo que su título sugiere- había cargado su protagonismo sobre lomos ovinos. De poner remedio a esa imperdonable carencia se encarga esta combinación de intriga policiaca y fantasía sobre animales parlantes cuyo principal atractivo proviene precisamente del choque entre ambos géneros. Lo protagoniza un rebaño de ovejas versadas en el ámbito de las ficciones detectivescas -es una larga historia- cuya líder decide resolver el enigma que envuelve la repentina muerte de su dueño, y que en el proceso abre los ojos al mundo

A partir de esa premisa, el director Kyle Balda despliega una galería de pintorescos personajes humanos sospechosos de haber cometido el crimen a los que se conforma con tratar como caricaturas más bien ridículas. Es cuando los borregos toman las riendas del relato, en cambio, que la película resulta más disfrutable, deleitándose en el caótico trabajo de investigación y salpicándolo de subtramas que aportan cierta carga emotiva a sus peripecias. Si bien no alcanza el nivel general de creatividad del díptico porcino 'Babe' -su referente más inmediato-, teje una peripecia argumental razonablemente ingeniosa, e incluye varios gags impagables entre los que destacan una escena que incluye una gallina y una carretera y otra en la que una oveja trata de explicarle a Dios a otra. Y, mientras, se las arregla para ejecutar con pericia arriesgados cambios de tono para ofrecer reflexiones sobre la lealtad, la inclusión y la necesidad de asumir la mortalidad y completar el duelo. No sería razonable exigirle más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
  2. El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
  3. La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
  4. La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
  5. Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
  6. Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
  7. El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja
  8. Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante

El Horneo Alicante afronta ante Ademar León su bola de partido más sencilla por la salvación

El Horneo Alicante afronta ante Ademar León su bola de partido más sencilla por la salvación

"Republicanas" llega a Alicante para rescatar la historia de las primeras nueve diputadas de España

"Republicanas" llega a Alicante para rescatar la historia de las primeras nueve diputadas de España

Torrellano celebrará este domingo su primera feria literaria

Torrellano celebrará este domingo su primera feria literaria

Alerta naranja por lluvias en Alicante: así ha sido la impresionante tuba de agua vista desde Onil

Alerta naranja por lluvias en Alicante: así ha sido la impresionante tuba de agua vista desde Onil

El Elda Prestigio arranca su sueño copero frente a La Rioja

El Elda Prestigio arranca su sueño copero frente a La Rioja

Toni Cabot, Inma Serrano, Jorge Soler y el cine La Esperanza, entre los premiados por el Ateneo de Alicante

Toni Cabot, Inma Serrano, Jorge Soler y el cine La Esperanza, entre los premiados por el Ateneo de Alicante

El soterramiento del tráfico en la fachada litoral de Alicante costaría entre 200 y 300 millones

El soterramiento del tráfico en la fachada litoral de Alicante costaría entre 200 y 300 millones
Tracking Pixel Contents