Peter Jackson escribe su película de Tintín en Cannes: "He estado escribiendo el guion aquí, en la habitación del hotel"

Peter Jackson recibió anoche una Palma de Oro en el festival de Cannes en honor a sus cuatro décadas de carrera pero, desde que llegó a la ciudad, también ha dedicado su tiempo a otra cosa: trabajar en la que será su película sobre Tintín. “He estado escribiendo el guion aquí, en la habitación del hotel”, ha afirmado el cineasta neozelandés esta mañana en el certamen, durante un encuentro con prensa y cinéfilos. “Es algo real: vuelvo al mundo de Tintín, y me encanta”, ha añadido tras recordar el pacto que en su día hizo con Steven Spielberg acerca del personaje creado por Hergé. “El acuerdo era que él dirigiría una película y yo otra, y él dirigió la suya”. Producida por el propio Jackson, ‘Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio’ vio la luz en 2011. “Desde entonces han pasado 15 años, y yo aún no he dirigido la mía. Me siento muy avergonzado por ello”.

El director de cine Peter Jackson posa en la alfombra roja del Festival de Cannes, este 12 de mayo antes de la ceremonia inaugural. / DPA vía Europa Press

Durante el acto de hoy, entre cuyos espectadores se encontraban su hijo y el actor Elijah Wood -fue él quien ayer le hizo entrega del premio honorífico-, el director ha repasado su trayectoria personal desde que de niño quedó marcado al ver ‘King Kong’ (1933), de la que décadas después dirigiría un 'remake', pero centrándose en el proyecto más importante de su carrera, las sagas ‘El señor de los anillos’ y ‘El Hobbit’.

En ese sentido, ha recordado que en 2001 fue invitado a presentar en Cannes un primer fragmento ‘La Comunidad del Anillo’ , siete meses antes del estreno de la película. Ahora sabemos que los asistentes a ese avance presenciaron un momento histórico, pero en su día aquella fue una apuesta extremadamente arriesgada. De hecho, muy pocos creían en el éxito de una trilogía de fantasía heroica basada en textos de de J.R.R. Tolkien considerados inadaptables a la gran pantalla. Su primera visita al certamen francés, en todo caso, no tuvo lugar entonces sino en 1988, cuando presentó aquí la orgía gore ‘Mal gusto’, hoy erigida en película de culto. “Recuerdo mi primera experiencia en Cannes: había rellenado todos los formularios, enviado mi foto para tramitar mi acreditación y, cuando llegué a recogerla, ¡un guardia de seguridad me echó porque llevaba pantalones cortos!”, ha recordado.

Jackson también ha hablado sobre la nueva entrega de ‘El señor de los anillos’, ‘The Hunt for Gollum’, cuyo estreno está previsto paras finales de 2027 y que será dirigida y protagonizada por Andy Serkis. “La película trata sobre la psicología de Gollum, y siempre he pensado que Andy es quien mejor conoce al personaje”, ha comentado sobre Serkis, que ya encarnó a Gollum en cuatro películas. “Creo que la versión más excitante de la nueva película será posible si él la dirige”. Inevitablemente, asimismo, el director ha sido preguntado por su opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine. “No me desagrada, porque la considero como un efecto especial más”, ha afirmado. En última instancia, ha añadido, su utilidad dependerá “de la imaginación y la originalidad de la persona que le dé instrucciones. Habrá quienes harán películas magníficas, y los habrá que harán basura”.