Ursula K. le Guin, la escritora "detrás" de la filosofía de Pluribus

En los minutos finales de la serie Pluribus, Carol Sturka aparece leyendo La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, creadora y genio de la ciencia ficción. Este gesto no es un detalle menor: la aparición de esta novela justo en el último capítulo condensa la filosofía e intencionalidad narrativa de la serie.

Carol Sturka lee 'La mano izquierda de la oscuridad' / AppleTV

Según explicó Rhea Seehorn, la actriz que interpreta a Carol, la elección surgió de conversaciones con los productores creativos Alison Tatlock y Gordon Smith. Querían un libro que Carol leería por placer, coherente con su perfil de escritora de fantasía. Además, también priorizaron que fuera una autora mujer y Le Guin cumplía ambos requisitos. Además, precisamente esta obra dialoga directamente con el corazón de Pluribus.

Ursula K. le Guin / INFORMACIÓN

La mano izquierda de la oscuridad

Publicada en 1969, la novela sigue a Genly Ai, un enviado humano en el planeta Gethen. Sus habitantes carecen de género fijo, lo que obliga al protagonista a replantear todas sus categorías culturales. El libro ganó los premios Hugo y Nebula y se considera un clásico de la ciencia ficción feminista.

El espejo de Carol Sturka

Los paralelismos entre la novela y Pluribus giran en torno al aislamiento ( Genly es el único humano en Gethen; Carol es una de las pocas personas inmunes a la Unión), comprender la ortedad (Genly intenta entender a los gethenianos; Carol lucha por comprender a los "Otros", la mente colectiva que absorbió a la humanidad) y un amor imposible: Genly forja un vínculo profundo con Estraven, pero una barrera infranqueable los separa. Carol vive algo similar con Zosia, quien no puede ofrecerle exclusividad porque pertenece al colectivo.

La pregunta central de Pluribus es si merece la pena conservar la individualidad —con su soledad y dolor— o integrarse en una paz colectiva que borra los límites del yo. Le Guin exploró dilemas similares décadas antes al estreno de esta serie, cuestionando cómo nuestras estructuras sociales condicionan la identidad.