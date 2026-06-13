Todo el mundo recuerda ese final, pero ‘Casablanca’ no tenía cerrado del todo su desenlace mientras se rodaba

Hay finales de película que parecen inevitables, como si hubieran estado escritos desde el primer día. El de Casablanca es uno de ellos: niebla, aeropuerto, despedida, renuncia y una frase final que ha quedado grabada en la historia del cine. Pero lo curioso es que la película no tuvo completamente cerrado su desenlace desde el inicio del rodaje.

Durante la producción, el guion de Casablanca fue ajustándose sobre la marcha. La historia partía de la obra teatral Everybody Comes to Rick’s, pero su transformación en película fue un proceso lleno de cambios, reescrituras y decisiones tomadas mientras el rodaje avanzaba. Esa falta de cierre absoluto no debilitó la película; al contrario, contribuyó a darle una tensión emocional muy particular.

El dilema que sostenía toda la película

La gran pregunta era qué debía hacer Rick Blaine, el personaje interpretado por Humphrey Bogart, cuando reaparece en su vida Ilsa Lund, interpretada por Ingrid Bergman. El amor entre ambos seguía vivo, pero el contexto lo cambiaba todo: la Segunda Guerra Mundial, la resistencia contra el nazismo, el marido de Ilsa y la necesidad de escapar de Casablanca.

Bogart y Bergman en un fotograma de 'Casablanca'. / EFE

La película no reduce el conflicto a una simple historia romántica. Rick no tiene que elegir solo entre quedarse con Ilsa o perderla. Tiene que decidir qué clase de persona quiere ser. El amor privado choca con una causa mayor.

La incertidumbre jugó a favor

Esa duda en el proceso de escritura encajaba perfectamente con la propia emoción de los personajes. En pantalla, Ilsa parece dividida, Rick parece herido y el espectador no sabe del todo hacia dónde irá la historia. Esa sensación de inestabilidad no es un defecto: es una de las razones por las que el final resulta tan poderoso.

El desenlace de Casablanca no se siente mecánico. Se siente doloroso. Rick toma una decisión que le cuesta, pero que lo engrandece. Renuncia al amor para permitir que Ilsa se marche con Victor Laszlo y continúe una misión que, en el contexto de la película, pesa más que la felicidad individual.

“Siempre nos quedará tendremos París”

La despedida en el aeropuerto es una de las escenas más citadas del cine clásico. “Siempre tendremos París” resume la idea de un amor que no puede tener futuro, pero sí memoria. Rick e Ilsa no acaban juntos, pero tampoco se borran. Lo que vivieron queda como un refugio emocional, una prueba de que algo fue verdadero aunque no pudiera continuar.

Esa es una de las claves del final: no destruye el romance, lo convierte en recuerdo. La película entiende que algunas historias de amor no se miden por la convivencia, sino por la huella que dejan.

Amor, sacrificio y leyenda

La fuerza de Casablanca está en que su final no elige el sentimentalismo fácil. La película podría haber reunido a Rick e Ilsa y satisfacer el deseo romántico del espectador. Pero eligió algo más complejo: convertir la renuncia en acto moral.

Por eso el final ha envejecido tan bien. No es solo una despedida amorosa. Es el momento en que un hombre cínico, desencantado y aparentemente neutral vuelve a comprometerse con algo más grande que sí mismo.

Una película hecha en plena guerra

Casablanca se estrenó en un momento en el que la guerra no era un recuerdo histórico, sino una realidad abierta. Eso explica parte de su impacto. La película hablaba de exilio, miedo, ocupación, resistencia y decisiones difíciles mientras el mundo vivía esos dilemas de forma directa.

El final, por tanto, no era solo romántico. Tenía una dimensión política y moral. Rick deja marchar a Ilsa porque entiende que la lucha contra el nazismo exige sacrificios. La historia íntima se funde con la Historia en mayúsculas.

El final que parecía escrito por el destino

Que Casablanca no tuviera completamente cerrado su final desde el principio hace aún más fascinante su resultado. La película encontró sobre la marcha una conclusión que parecía destinada a existir: amarga, elegante, memorable y perfectamente coherente con sus personajes.

Quizá por eso sigue funcionando. Porque el final de Casablanca no da al espectador lo que desea, sino lo que la historia necesita. Y esa diferencia convirtió una despedida en mito.