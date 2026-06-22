25 años del exitazo que arrolló la taquilla: cómo ‘The Fast and the Furious’ pasó de carreras callejeras a saga multimillonaria

El 22 de junio de 2001 se estrenó en Estados Unidos The Fast and the Furious, una película de acción sobre carreras ilegales, coches modificados y lealtades cruzadas en las calles de Los Ángeles. Lo que parecía un thriller urbano con aroma a cultura tuning terminó siendo el punto de partida de una saga gigantesca: 10 películas principales, un ‘spin-off’ y una marca global que ha recaudado miles de millones de dólares.

De una historia callejera a una franquicia mundial

La primera entrega, en España con el título adicional "A todo gas", era mucho más pequeña que lo que vendría después. Su argumento seguía a Brian O’Conner, un policía infiltrado interpretado por Paul Walker, que se adentraba en el mundo de las carreras callejeras para investigar una serie de robos. Allí conocía a Dominic Toretto, el personaje de Vin Diesel, un líder carismático, fuerte y marcado por una idea que se convertiría en el lema emocional de toda la saga: la familia.

Aquella película mezclaba acción, coches, música, estética nocturna y códigos de barrio. No tenía todavía los saltos imposibles, las misiones internacionales ni el tono casi superheroico de las entregas posteriores. Pero sí tenía algo que funcionó desde el principio: personajes reconocibles, velocidad, rivalidad y una identidad visual muy clara.

Cuántas películas tiene la saga

Desde aquel estreno de 2001, la franquicia ha crecido hasta convertirse en una de las más largas del cine de acción reciente. Hasta ahora cuenta con 10 películas de la saga principal, desde The Fast and the Furious hasta Fast X, estrenada en 2023.

A ellas se suma Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, el ‘spin-off’ protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham. En total, son 11 largometrajes estrenados en cines dentro del universo Fast & Furious.

La siguiente entrega, titulada Fast Forever, está anunciada para 2028 y está planteada como la undécima película de la línea principal.

Los actores que convirtió en estrellas globales

La saga fue decisiva para consolidar a Vin Diesel como uno de los grandes rostros del cine de acción moderno. Su Dominic Toretto se convirtió en un personaje icónico: camiseta sin mangas, voz grave, coches potentes y un sentido casi sagrado de la lealtad.

También impulsó definitivamente la popularidad de Paul Walker, cuya imagen quedó ligada para siempre a Brian O’Conner. Su muerte en 2013, en un accidente de tráfico fuera del rodaje, marcó profundamente a la franquicia y convirtió Furious 7 en una despedida emocional que multiplicó el impacto de la saga.

Paul Walker y Vin Diesel en la primera película de la saga. / INFORMACIÓN

Michelle Rodriguez, como Letty Ortiz, reforzó su perfil de actriz de acción y se convirtió en una de las presencias más reconocibles de la franquicia. Jordana Brewster, Tyrese Gibson y Ludacris también encontraron en la saga una plataforma de enorme visibilidad internacional.

Más adelante, la llegada de Dwayne Johnson en Fast Five cambió la escala del proyecto. Su personaje, Luke Hobbs, ayudó a transformar la saga en un espectáculo de acción global, menos centrado en las carreras callejeras y más cerca del cine de misiones imposibles, persecuciones imposibles y explosiones a gran escala.

El giro que lo cambió todo

El gran salto llegó con Fast Five en 2011. La saga dejó de ser solo una historia de coches y carreras para convertirse en una franquicia de golpes, persecuciones internacionales y acción coral. A partir de ahí, cada entrega buscó ser más grande que la anterior.

Los coches siguieron siendo parte del ADN, pero ya no eran el único motor. La saga incorporó robos espectaculares, villanos internacionales, tecnología, espionaje, ciudades de medio mundo y escenas cada vez más desmesuradas. Lo que empezó con carreras ilegales acabó con coches saltando entre rascacielos, submarinos, aviones y hasta una deriva espacial en F9.

Una saga construida sobre la exageración

Parte del éxito de Fast & Furious está en que nunca ha escondido su exceso. La franquicia entendió que su público no buscaba realismo, sino espectáculo, camaradería y una mitología propia. Los diálogos sobre la familia, los regresos imposibles y las escenas de acción inverosímiles acabaron formando parte de su encanto.

Esa mezcla la convirtió en una saga muy reconocible: coches rápidos, músculo, humor, melodrama, acción global y un reparto cada vez más amplio. Pocas franquicias han sabido convertir sus propias exageraciones en una seña de identidad tan rentable.

El impacto en taquilla

El salto económico fue enorme. La primera película costó relativamente poco para los estándares de Hollywood y recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Con los años, la franquicia superó ampliamente los 7.000 millones de dólares de recaudación global.

El punto más alto llegó con Furious 7, que recaudó más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Fue también una entrega especialmente recordada por el homenaje a Paul Walker, con una despedida que trascendió a los seguidores habituales de la saga.

Aniversario del estreno

El aniversario del estreno de The Fast and the Furious recuerda el inicio de una de las transformaciones más curiosas del cine comercial reciente: una historia de carreras callejeras que acabó convertida en una franquicia planetaria.

Más de dos décadas después, la saga sigue viva porque entendió muy bien su fórmula: velocidad, espectáculo, personajes reconocibles y una idea sencilla repetida hasta convertirse en marca: la familia lo justifica todo.