Día Mundial de The Beatles: una ruta cinematográfica por la banda que cambió la cultura pop

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr interpretando All You Need Is Love en la emisión global Our World, en 1967: quizá una de las imágenes más poderosas de la cultura pop del siglo XX. Con motivo de este momento, cada 25 de junio se celebra el Día Mundial de The Beatles. Y es que los Beatles no solo cambiaron la música, también entendieron muy pronto el poder de la imagen y formaron parte de la arquitectura que seguirían -y siguen- sosteniendo todos los conjuntos musicales para ser considerados "una banda".

Y como toda buena leyenda musical que se precie, los Beatles también han sido celebrados y plasmados en el séptimo arte. Películas, documentales y experimentos audiovisuales han tratado de acercar a los cuatro de Liverpool al gran público.

Los Beatles, en el estudio de grabación en 1969. / Ethan A. Russel

A Hard Day’s Night (1964)

La primera parada imprescindible es A Hard Day’s Night (1964), dirigida por Richard Lester. Rodada en blanco y negro, con ritmo de comedia nerviosa y aire casi documental, capturó la beatlemanía en plena efervescencia popera. Además del evidente fenómeno fan y lo que puede aportar a los mismos, su importancia radica en que anticipó formas visuales que más tarde serían muy habituales en los videoclips musicales.

Help! (1965)

Un año más tarde de su predecesora, el mismo director -Richard Lester- dirigió una aventura más colorista, absurda y pop. Sin la frescura de A Hard Day’s Night pero con unos Beatles convertidos en personajes cinematográficos, capaces de reírse de sí mismos mientras son observados por el mundo (para mal y para bien, empezaron a acostumbrarse).

Los Beatles, en la cubierta de 'Anthology' / Bruce McBroom/© Apple

Magical Mystery Tour (1967)

Concebida para televisión, fue recibida con frialdad en su momento, pero hoy funciona como documento de una etapa psicodélica y desbordada. No es la mejor puerta de entrada para nuevos espectadores, pero sí una pieza clave para entender la libertad creativa -y también los excesos- del grupo.

Los Beatles, en 1967, durante el rodaje de la película 'Magical Mistery Tour' / Disney+

Yellow Submarine (1968)

Quizá la película más recordada asociada a The Beatles, aunque la participación de los cuatro fue bastante limitada. Dirigida por George Dunning, su universo visual, colores y su espíritu (también psicodélico) la han convertido en una obra de culto de la animación musical y han convertido al submarino amarillo en himno universal.

Let It Be (1970)

Este supone el documento testigo de las últimas sesiones de la banda. Durante décadas, el documental de Michael Lindsay-Hogg fue percibido como el incómodo "retrato de una separación en llamas". Esa imagen cambió en parte con The Beatles: Get Back (2021), la serie documental de Peter Jackson que recuperó horas de material y ofreció una mirada más amplia, humana y luminosa del mismo periodo.

The Beatles... 'Across the universe'

Más allá de los documentales vinculados a la banda, Across the Universe (2007) ocupa un lugar singular en el imaginario audiovisual de los de Liverpool. Dirigida por Julie Taymor, la película es un musical romántico construido a partir del cancionero del grupo, con una historia ambientada a caballo entre Estados Unidos e Inglaterra en plenos años sesenta, entre la guerra de Vietnam, la contracultura y los movimientos juveniles, políticos y de protesta. Jim Sturgess interpreta a Jude, un joven de Liverpool que viaja a Estados Unidos, donde conoce a Lucy (sí, aquí todo son guiños), encarnada por una Evan Rachel Wood que demostró saber hacer de todo (y todo bien), y a Max, interpretado por Joe Anderson.

Más que una película sobre The Beatles, Across the Universe es una relectura generacional de su música: un jukebox musical que convierte canciones como Hey Jude, Let It Be, I Want to Hold Your Hand o All You Need Is Love en relato sentimental, político y visual que hará las delicias de los seguidores.