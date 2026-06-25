La “maldición” de ‘Poltergeist’: la muerte de la niña protagonista poco después de la saga alimentó la leyenda negra sobre la película

“Ya están aquí”. La frase de Carol Anne, la niña de Poltergeist, se convirtió en una de las más reconocibles del cine de terror. Pero la historia de la película acabó marcada por algo que fue mucho más allá de la pantalla: la muerte prematura de Heather O’Rourke, la actriz que interpretó a la pequeña protagonista, y una serie de tragedias asociadas al reparto alimentaron durante décadas la idea de una supuesta “maldición”.

La niña que se convirtió en icono del terror

Heather O’Rourke tenía solo unos años cuando dio vida a Carol Anne Freeling, la niña rubia que hablaba con presencias invisibles a través del televisor. Su imagen quedó unida para siempre a Poltergeist, estrenada en 1982, una película dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg que mezclaba terror doméstico, fenómenos paranormales y una inquietante crítica a la tranquilidad aparente de los suburbios estadounidenses.

La niña frente al televisor en una imagen icónica de 'Poltergeist' / INFORMACIÓN

El éxito de la película llevó a la actriz a repetir el papel en Poltergeist II y Poltergeist III. Pero el destino de O’Rourke fue trágico: murió el 1 de febrero de 1988, con solo 12 años, antes del estreno de la tercera entrega. Su muerte se atribuyó a una estenosis intestinal congénita complicada con shock séptico, después de haber sido diagnosticada previamente de forma errónea con otra dolencia.

Una muerte que sacudió a los fans

La muerte de Heather O’Rourke impactó especialmente porque la actriz seguía asociada a la inocencia de su personaje. Para muchos espectadores, Carol Anne no era solo una protagonista de terror: era el corazón emocional de la saga.

La lápida de Heather O’Rourke / Ben Churchill

Esa identificación entre actriz y personaje hizo que el fallecimiento se leyera, desde la cultura popular, como algo casi imposible de separar de la película. La realidad fue médica y dolorosa; el mito, en cambio, empezó a construir una explicación más oscura.

Las otras tragedias del reparto

El caso de O’Rourke no fue el único. Otra de las muertes que más alimentó la leyenda fue la de Dominique Dunne, que interpretaba a Dana Freeling, la hermana mayor de Carol Anne. Dunne murió en 1982, a los 22 años, tras ser agredida por su expareja pocos meses después del estreno de la primera película.

A esos dos casos se sumaron otros fallecimientos vinculados a la saga, como el de Julian Beck, que interpretó al reverendo Kane en Poltergeist II y murió de cáncer de estómago en 1985, o el de Will Sampson, recordado por su papel de Taylor, que falleció en 1987 tras complicaciones relacionadas con una intervención médica.

El mito de la “maldición”

Con el paso de los años, esas muertes fueron agrupadas bajo una misma etiqueta: la maldición de Poltergeist. La leyenda se alimentó también de detalles del rodaje, como el uso de esqueletos reales en una de las escenas más famosas de la primera película, algo que ha sido recordado por parte del reparto en entrevistas posteriores.

A partir de ahí, el relato se volvió irresistible para el imaginario del terror: una película sobre fantasmas, una niña convertida en icono, muertes prematuras y una serie de coincidencias trágicas que parecían encajar demasiado bien en una historia de maldición.

Heather O'Rourke. / INFORMACIÓN

La supuesta maldición de Poltergeist une dos elementos muy poderosos: el miedo de la ficción y la tragedia real. El público ya había visto a Carol Anne atrapada entre dos mundos en la pantalla. Cuando la actriz murió tan joven, muchos proyectaron sobre la realidad el mismo terror que había hecho famosa a la película.

Esa mezcla explica por qué, más de cuatro décadas después, Poltergeist continúa siendo recordada no solo como un clásico del cine de terror, sino también como una de las sagas con una leyenda negra más persistente.

El mito puede seguir circulando, pero el dato esencial es otro: detrás de la frase “ya están aquí” hubo una intérprete real, una carrera breve y una pérdida que marcó para siempre la memoria de una saga que ya era inquietante antes de que la vida la volviera aún más oscura.