La escena de ‘La naranja mecánica’ que dejó lesionado al protagonista durante el rodaje

Hay escenas que incomodan al espectador porque parecen demasiado reales. En La naranja mecánica, una de ellas es la del tratamiento Ludovico, el experimento de reeducación al que es sometido Alex DeLarge, el personaje interpretado por Malcolm McDowell.

En la película, Alex aparece atado a una silla, con los ojos abiertos mediante unos aparatos metálicos, obligado a mirar imágenes violentas mientras le administran gotas para impedir que parpadee. La escena es angustiosa por lo que cuenta, pero también por lo que ocurrió detrás de la cámara: McDowell sufrió lesiones temporales en los ojos durante el rodaje.

Una escena diseñada para resultar insoportable

La secuencia del tratamiento Ludovico es una de las más recordadas de Stanley Kubrick. En ella, el protagonista es sometido a una terapia experimental destinada a anular su impulso violento. El mecanismo es brutal: obligarle a ver imágenes extremas hasta asociarlas con el dolor y el rechazo físico.

Para rodarla, se utilizaron unos separadores que mantenían los párpados de McDowell abiertos. La imagen se convirtió en uno de los iconos de la película: el rostro del actor inmovilizado, los ojos expuestos y una sensación de vulnerabilidad absoluta.

El médico de la escena era real

Uno de los detalles más llamativos es que el médico que aparece junto a Alex en la escena era realmente un profesional. Su función era aplicar gotas en los ojos del actor para evitar que se secaran mientras permanecían forzadamente abiertos.

Malcolm McDowell (Alex) en una imagen de "La naranja mecánica". / INFORMACIÓN

Aun así, la secuencia fue físicamente muy dura. McDowell contó años después que, pese a las precauciones y a la anestesia ocular, acabó con las córneas arañadas durante la filmación. En una entrevista recordada por Entertainment Weekly, el actor explicó que la promesa de que no sentiría nada no fue exactamente cierta: terminó con daños en los ojos y tuvo que repetir parte del proceso para obtener primeros planos.

Kubrick y el límite entre control y sufrimiento

El episodio se ha convertido en una de las historias más conocidas del rodaje de La naranja mecánica. No se trató de una ceguera permanente ni de una consecuencia irreversible, pero sí de una lesión real que refuerza la dureza del rodaje y la entrega física del actor.

La historia encaja con la fama de Kubrick como director obsesivo, perfeccionista y extremadamente exigente. En La naranja mecánica, esa precisión visual produjo algunas de las imágenes más poderosas del cine de los años 70, pero también llevó a sus intérpretes a situaciones de gran desgaste.

La escena del tratamiento Ludovico funciona precisamente porque el espectador percibe algo incómodo y físico. Alex no solo parece atrapado: el propio actor estaba sometido a una situación difícil, con los ojos mantenidos abiertos durante la filmación.

Por qué sigue impactando

Más de medio siglo después, la escena sigue siendo perturbadora porque mezcla dos niveles de violencia. Por un lado, la violencia narrativa: un Estado que intenta corregir a un delincuente anulando su voluntad. Por otro, la violencia física de una imagen que obliga al espectador a mirar a alguien que no puede dejar de mirar.

Esa paradoja es una de las claves de La naranja mecánica. La película habla de control, libertad, castigo y manipulación. Y el tratamiento Ludovico condensa todo eso en un gesto brutal: unos ojos abiertos contra su voluntad.

Una imagen imposible de olvidar

La lesión de Malcolm McDowell no explica por sí sola la importancia de la escena, pero sí añade una capa inquietante a su leyenda. Lo que parecía una pesadilla cinematográfica tuvo también una dimensión real para el actor.

Por eso el tratamiento Ludovico sigue siendo una de las secuencias más comentadas de la historia del cine: no solo por lo que muestra, sino por lo que exigió para ser filmada.