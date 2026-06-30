‘La bola negra’: el proyecto lorquiano de Los Javis apunta a los Oscar

20 minutos de aplausos cosechó La bola negra en el Festival de Cannes (donde se llevaron el premio a Mejor Dirección) y Variety la sitúa como favorita para llevarse un Oscar. La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha convertido un fragmento inacabado de Federico García Lorca en un nuevo fenómeno de 'Los Javis', que ahora proyectan su talento a la industria internacional. Los de La Mesías y Paquita Salas han convertido el borrador (o más bien, boceto) lorquiano en una epopeya queer sobre la memoria, el deseo y la herencia del dolor en un contexto marcado por el auge de los discursos xenófobos y homófobos. Según Variety, cabecera de referencia de la industria, La bola negra está entre sus favoritas dentro de las predicciones para los Oscar de 2027 y la define como una candidata "across-the-board", es decir, con opciones en varias categorías.

Dedicatoria de Lorca en un álbum de firmas durante su última visita a Barcelona y tarjeta de identificación para viajar en tren en 1936 / CEDIDA

La bola negra y García Lorca: el origen de una obra inacabada

¿Qué habría escrito Federico García Lorca si no hubiera sido asesinado en 1936? El origen de La bola negra está en uno de los grandes “y si…” de la literatura española. La película de Los Javis toma el título y argumento de la que habría sido una nueva obra del poeta granadino. La bola negra se conoce gracias a una carta escrita al dramaturgo Cipriano Rivas Cherif y solo existen cuatro páginas sobre esta obra, que comenzaría con una escena del protagonista, un joven "de bien", contándole a su padre que había intentado unirse a un prestigioso club-casino en Granada. Para decidir si podía unirse, los socios debían votar a través del uso de bolas blancas y negras: si se sacaba una sola bola negra, el aspirante era excluido. Cuando el padre le pregunta la razón por la que le han sacado la bola negra, el joven le contesta que ha sido debido a su homosexualidad. Si Lorca no hubiera sido fusilado quizá habríamos llegado a conocer si el argumento de esta novela u obra de teatro seguía la senda de la reivindicación LGTB o trataba, además de este, otros temas.

En La bola negra los Javis recogen la semilla de estas cuatro páginas para germinar una nueva historia. Su película parte de este material superviviente de Lorca y los cruza con La piedra oscura, la obra teatral de Alberto Conejero inspirada en Rafael Rodríguez Rapún, uno de los grandes amores del poeta. Conejero, además, participa en el guion de la película junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi: un refuerzo para el puente entre la memoria histórica, el teatro contemporáneo y la relectura del legado lorquiano.

Tres vidas en tres épocas

El salto de La bola negra a Cannes ha marcado un punto de inflexión en la carrera de Los Javis. Después del fenómeno televisivo de La Mesías, Javier Calvo y Javier Ambrossi han regresado al largometraje con una obra de escala mayor, concebida como un tríptico temporal que conecta tres vidas masculinas en 1932, 1937 y 2017. La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distinta”, atravesadas por la sexualidad, el deseo, el dolor, la herencia y la obra inacabada de Lorca.

El reparto también ha sido clave en la dimensión internacional del proyecto. Guitarricadelafuente debuta como actor junto a Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. La presencia de Cruz y Close, dos nombres reconocibles para la industria estadounidense, refuerza la visibilidad exterior de una película que ya ha empezado a dialogar con públicos más allá de nuestras fronteras.

Javier Calvo (C) abraza al cineasta canadiense Xavier Dolan junto a Javier Ambrossi (D) sobre el escenario tras ganar ex aequo el premio a la mejor dirección por la película 'La Bola Negra' durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 23 de mayo de 2026. / SAMEER AL-DOUMY / AFP

Exposición internacional

El premio a Mejor dirección en Cannes -ex aequo junto a Pawel Pawlikowski por Fatherland- fue solo el pistoletazo de salida para lo que le espera al filme. Variety la incluye en sus predicciones para los Oscar de 2027 y, en su apartado de Mejor Película, señala que Netflix se ha hecho con la película para Estados Unidos y que será una candidata transversal, con opciones también en Película Internacional.

La estrategia de distribución de la película también ayuda a entender este salto de la impecable 'La Mesías' a algo mucho más grande: Movistar Plus ha confirmado que La bola negra se estrenará en cines españoles el 25 de septiembre de 2026, llegará a salas de Estados Unidos el 6 de noviembre y estará disponible en Netflix USA desde el 4 de diciembre. Es decir, contará con una ventana norteamericana en plena temporada de premios, un movimiento habitual cuando una película busca posicionarse ante la Academia.

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