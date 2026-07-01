10 películas de estreno en plataformas que no te puedes perder en julio

Este julio, las plataformas vienen cargadas de cine de entretenimiento. La tercera entrega de la saga de aventuras y misterio “Enola Holmes”, la película de terror acuático “La boca del diablo” o la comedia dramática adolescente “Heartstopper para siempre”, colofón en formato película de las tres temporadas de la serie “Heartstopper” (2022-2024), son algunos ejemplos. También llegan, entre otros estrenos, “MegaDoc”, esperado documental sobre el rodaje de “Megalópolis” (2024) de Francis Ford Coppola, y el debut en la dirección de la actriz Scarlett Johansson (“La extraordinaria vida de Eleanor”). Las magníficas propuestas de autor “Reflection in a Dead Diamond”, otro experimento formal y nostálgico de los singulares Hélène Cattet y Bruno Forzani, y el ensayo fílmico de Leos Carax “No soy yo” son otras de las películas que llegan a plataformas esta primera mitad del verano.

1. “Enola Holmes 3”, de Philip Barantini (Netflix; 1 de julio)

Tercera entrega de la saga de películas de aventuras y misterio inspiradas en las novelas de Nancy Springer y protagonizadas por la hermana adolescente de Sherlock Holmes. La actriz Millie Bobby Brown vuelve a encarnar a la detective Enola Holmes, que en esta ocasión ve cómo sus planes de boda se complican cuando su hermano desaparece de forma misteriosa. También en el reparto, Henry Cavill y Helena Bonham Carter.

2. “La extraordinaria vida de Eleanor”, de Scarlett Johansson (Movistar Plus+; 1 de Julio)

La popular actriz Scarlett Johansson debuta como directora con esta comedia dramática de tono amable pero ambiciosa en sus temas. Estrenada en Un Certain Regard de Cannes, la película reflexiona sobre el peso del pasado, la culpa y la necesidad de huída a partir de la historia de Eleanor (June Squibb), una mujer judía de 94 años que regresa a Nueva York tras la muerte de su mejor amiga. A raíz de un malentendido, empieza a relatar como propias experiencias trágicas que pertenecieron a la fallecida.

3. “MegaDoc”, de Mike Figgis (Filmin; 3 de julio)

Oportunidad de adentrarse en las bambalinas de una de las películas más extrañas, ambiciosas y catastróficas o incomprendidas (el tiempo decidirá si es una cosa u otra) de las últimas décadas: “Megalópolis” (2024) de Francis Ford Coppola. El veterano Mike Figgis (“Living Las Vegas”, “Timecode”) documenta en “MegaDoc” el complejo rodaje de la película mediante imágenes del proceso y conversaciones entre miembros del equipo.

4. “Unexpected Family”, de Taiyan Li (Movistar Plus+; 6 de Julio)

Comedia dramática sobre la vejez, las familias que se eligen y los cuidados. Entre sus principales atractivos se encuentra la presencia de Jackie Chan como protagonista. El actor da vida a un viejo casero, aquejado de Alzheimer, que acoge en su casa a un joven sin vivienda y con serios problemas económicos. Piensa que el chico en cuestión es su hijo, del que se separó hace mucho tiempo.

5. “No soy yo”, de Leos Carax (Filmin; 10 de julio)

Película de cuarenta minutos a cargo del cineasta Leos Carax, director de películas de la importancia de “Holy Motors” (2012) y “Annette” (2021). Se trata de un ensayo fílmico en el que el director reflexiona sobre su obra, sobre la importancia de las imágenes, sobre política y sobre su propia identidad (dentro y fuera de su obra). Una oportunidad fascinante de entrar en los procesos más íntimos de un creador del calibre de Carax.

6. “Reflection in a Dead Diamond”, de Hélène Cattet y Bruno Forzani (Movistar Plus+; 15 de Julio)

Oportunidad de adentrarse en el fascinante universo de los franceses Hélène Cattet y Bruno Forzani, cineastas que sofistican con un gusto exquisito y un pie en el experimento formal subgéneros y cine de explotación. Directores de películas (todas con títulos espectaculares) como “El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo” (2013) y “Dejad que los cadáveres se bronceen” (2017), firman en esta ocasión un extraño y fascinante policíaco ambientado en la Costa Azul. Con Fabio Testi en el reparto.

7. “Heartstopper para siempre”, de Wash Westmoreland (Netflix; 17 de julio)

Película que cierra, en formato largometraje, la historia de los personajes de la popular serie “Heartstopper” (2022-2024), de la que hay tres temporadas e inspirada en una saga de novelas gráficas destinadas a un público eminentemente juvenil. Los protagonistas deben hacer frente a una relación a distancia y las dificultades que eso conlleva cuando Nick (Kit Connor) empieza la universidad y Charlie (Joe Locke) afronta su último año de instituto.

8. “Los creyentes”, de Roger Gual (Netflix; 24 de julio)

Roger Gual (“Remake”, “Menú degustación”) dirige este thriller psicológico sobre secretos oscuros y falsas apariencias. Ruth (Stéphanie Magnin) es una mujer joven que lleva varios años distanciada de su familia. Con motivo de la muerte de su madre, se reencuentra con su padre (Jose Coronado), convertido en un hombre hostil y agresivo. La protagonista empieza a sospechar que su padre esconde un turbio secreto.

9. “Dink”, de Josh Greenbaum (AppleTV; 24 de Julio)

Estupendo reparto coral, con actores como Ben Stiller, Mary Steenburger, Ed Harris y Patton Oswalt, para esta comedia deportiva. Dirigida por Josh Greenbaum (“Barb y Star van a Vista Del Mar”), tiene por protagonista a un ex tenista (Jake Johnson) en horas bajas que se ve obligado a tragarse el orgullo y meterse en el mundo del pickleball, deporte que detesta y contra el que mantiene una cruzada desde hace tiempo.

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10. “La boca del diablo”, de Jeff Wadlow (Prime; 29 de julio)

Prometedor tráiler para esta película de terror acuático a cargo de Jeff Wadlow, director de “Fantasy Island” (2020) e “Imaginary” (2024). A punto de tomar caminos distintos y empezar la universidad, un grupo de amigos pasan unas vacaciones en Tailandia. Deciden hacer una excursión a unas cuevas subacuáticas, un destino natural espectacular del que desconocen que se ha convertido en refugio de las criaturas acuáticas más terroríficas.