Sarah Connor sigue corriendo: por qué Terminator 2 aún parece del futuro 35 años después

El 1 de julio de 1991, Los Ángeles asistió a la premiere de Terminator 2: El juicio final, la película con la que James Cameron no solo convirtió una secuela en un acontecimiento, sino que empujó al cine comercial hacia una nueva era: la de los efectos digitales como espectáculo de masas. Dos días más tarde, el 3 de julio, se estrenaría en las salas estadounidenses y lo que vino después se conoce en cada salón alrededor del mundo.

35 años después de aquella premiere, Sarah Connor sigue corriendo hacia el imaginario colectivo: en cada festival veraniego se corea al ritmo de Ojete Calor aquello de "corre Sarah Connor..." y no es de extrañar. Sarah Connor persiste en el imaginario colectivo como uno de los personajes femeninos más potentes del cine de acción. Somos nosotros los que seguimos persiguiendo la película más de tres décadas después como si aún no hubiera envejecido, parte ya de la cultura popular junto a las primeras entregas de un Jurassic Park que se empeñan en tratar de igualar.

Sarah Connor persiste en el imaginario colectivo como uno de los personajes femeninos más potentes del cine de acción / -

Hito cinematográfico

Industrial Light & Magic considera Terminator 2 un hito de la computación gráfica, al marcar una de las primeras veces en que un personaje principal de un largometraje fue creado, al menos parcialmente, mediante gráficos por ordenador. La película, además, no abandonaba los efectos prácticos: su fuerza nacía precisamente de esa alianza entre animatronics, maquillaje, sonido, montaje y CGI. Es esta alianza la que ha hecho que muchas películas estrenadas por entonces hayan envejecido mejor que las posteriores, donde monstruos, villanos o efectos especiales fueron creados cien por cien mediante ordenador: y es que aquel primer Tomb Raider que parecía tan "realista" no lo parece ahora tanto. Lo mismo que ocurrió con los videojuegos se replicó en el séptimo arte.

El T-800 de Arnold Schwarzenegger regresó con una misión inesperada: proteger a John Connor. Frente a él, Robert Patrick encarnaba al T-1000, un villano de metal líquido que todavía conserva una cualidad inquietante: parece más moderno que muchas criaturas digitales posteriores debido a la tecnología que se aplicó en la postproducción.

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Robert Patrick encarnaba al T-1000, un villano de metal líquido. / Filmaffinity

Cuatro Oscars y registrada en la Biblioteca del Congreso

En los Oscar de 1992, Terminator 2 logró seis nominaciones y cuatro premios, entre ellos mejores efectos visuales, sonido, edición de efectos sonoros y maquillaje. Tres décadas después, su prestigio quedó reforzado con su inclusión en 2023 en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, reservado a películas de relevancia cultural, histórica o estética.