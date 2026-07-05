CINE DE VERANO (5)
"Parthenope": juventud, belleza, deseo y una vida que avanza entre la fascinación y el desencanto
La película de Paolo Sorrentino convierte Nápoles en el espejo de una mujer marcada por la belleza, el deseo y el paso del tiempo
Parthenope es una película sobre una mujer, una ciudad y el paso del tiempo. Paolo Sorrentino vuelve a mirar a Nápoles con una mezcla de amor, ironía y melancolía para construir el retrato de una protagonista rodeada de miradas, deseo y belleza, pero también de preguntas que no siempre tienen respuesta.
Sinopsis sin destripar la historia
Parthenope nace en Nápoles y crece marcada por una belleza que parece abrirle puertas y, al mismo tiempo, encerrarla en la mirada de los demás. A lo largo de los años, su vida se cruza con hombres, mujeres, maestros, amantes y figuras excéntricas que van moldeando su forma de entender el mundo.
La película sigue su recorrido desde la juventud hasta la madurez, entre veranos luminosos, conversaciones intensas, fiestas, pérdidas y descubrimientos. No avanza como un relato convencional, sino como una memoria hecha de escenas, cuerpos, paisajes y heridas.
Ficha técnica
- Título original: Parthenope
- Año: 2024
- Director: Paolo Sorrentino
- Guion: Paolo Sorrentino
- Reparto: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari y Peppe Lanzetta
- Género: drama, coming of age, retrato vital
- Duración: 136 minutos aproximadamente
- País: Italia, Francia
Por qué verla
Porque es puro Sorrentino: imágenes bellísimas, personajes extravagantes, diálogos que parecen aforismos y una puesta en escena que convierte cada espacio en una postal emocional. Nápoles no es solo el fondo de la historia, sino una presencia viva: excesiva, sensual, contradictoria y profundamente cinematográfica.
La película habla de la belleza, pero no la trata como un regalo sencillo. En Parthenope, ser mirada también puede ser una condena. La protagonista atraviesa el deseo ajeno, la admiración, la envidia y la soledad mientras intenta descubrir quién es más allá de lo que los demás proyectan sobre ella.
El detalle que la hace reconocible
La película conecta con otros títulos de Sorrentino como La gran belleza o Fue la mano de Dios, aunque aquí el centro no es Roma ni la memoria adolescente del director, sino una figura femenina casi mítica. Parthenope es mujer y también símbolo: lleva el nombre antiguo de Nápoles y parece cargar con algo de su misterio.
Su mayor atractivo está en la atmósfera. No es una película para buscar una trama cerrada, sino para dejarse llevar por su mezcla de esplendor y tristeza: el sol sobre el mar, las fiestas que esconden vacío, los cuerpos jóvenes que envejecen y esa sensación tan sorrentiniana de que la belleza puede iluminar una vida, pero no salvarla del todo.
- Un joven de 28 años muere atropellado tras bajarse de un coche accidentado en la A-70 en Alicante
- Doble crimen machista en Alicante: la joven apuñalada por su padre evitó la muerte al refugiarse en el cuarto de baño
- Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “Lo importante no es cuánto consume, es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes mal aislamiento el equipo va a tener que trabajar más”
- Estabilizado el incendio declarado en el cauce del río Vinalopó a su paso por Sax
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- Conmoción en San Vicente tras el doble crimen machista en Alicante: 'Es inexplicable, una tragedia
- Doble drama en Alicante: una familia con tres menores desahuciada de un piso de un propietario también vulnerable
- Un frente antifascista responde a la inauguración de la sede de Falange en Alicante