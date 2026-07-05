"Parthenope": juventud, belleza, deseo y una vida que avanza entre la fascinación y el desencanto

Parthenope es una película sobre una mujer, una ciudad y el paso del tiempo. Paolo Sorrentino vuelve a mirar a Nápoles con una mezcla de amor, ironía y melancolía para construir el retrato de una protagonista rodeada de miradas, deseo y belleza, pero también de preguntas que no siempre tienen respuesta.

Sinopsis sin destripar la historia

Parthenope nace en Nápoles y crece marcada por una belleza que parece abrirle puertas y, al mismo tiempo, encerrarla en la mirada de los demás. A lo largo de los años, su vida se cruza con hombres, mujeres, maestros, amantes y figuras excéntricas que van moldeando su forma de entender el mundo.

Un fotograma de "Parthenope" / INFORMACIÓN

La película sigue su recorrido desde la juventud hasta la madurez, entre veranos luminosos, conversaciones intensas, fiestas, pérdidas y descubrimientos. No avanza como un relato convencional, sino como una memoria hecha de escenas, cuerpos, paisajes y heridas.

Ficha técnica

Título original: Parthenope

Parthenope Año: 2024

2024 Director: Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino Guion: Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino Reparto: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari y Peppe Lanzetta

Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari y Peppe Lanzetta Género: drama, coming of age, retrato vital

drama, coming of age, retrato vital Duración: 136 minutos aproximadamente

136 minutos aproximadamente País: Italia, Francia

Por qué verla

Porque es puro Sorrentino: imágenes bellísimas, personajes extravagantes, diálogos que parecen aforismos y una puesta en escena que convierte cada espacio en una postal emocional. Nápoles no es solo el fondo de la historia, sino una presencia viva: excesiva, sensual, contradictoria y profundamente cinematográfica.

Celeste Dalla Porta en "Parthenope". / INFORMACIÓN

La película habla de la belleza, pero no la trata como un regalo sencillo. En Parthenope, ser mirada también puede ser una condena. La protagonista atraviesa el deseo ajeno, la admiración, la envidia y la soledad mientras intenta descubrir quién es más allá de lo que los demás proyectan sobre ella.

El detalle que la hace reconocible

La película conecta con otros títulos de Sorrentino como La gran belleza o Fue la mano de Dios, aunque aquí el centro no es Roma ni la memoria adolescente del director, sino una figura femenina casi mítica. Parthenope es mujer y también símbolo: lleva el nombre antiguo de Nápoles y parece cargar con algo de su misterio.

Su mayor atractivo está en la atmósfera. No es una película para buscar una trama cerrada, sino para dejarse llevar por su mezcla de esplendor y tristeza: el sol sobre el mar, las fiestas que esconden vacío, los cuerpos jóvenes que envejecen y esa sensación tan sorrentiniana de que la belleza puede iluminar una vida, pero no salvarla del todo.