"A pleno sol": Mediterráneo, crimen, deseo de otra vida y un Alain Delon tan magnético como peligroso

A pleno sol es uno de esos clásicos que parecen bañados por la luz del verano, pero esconden una sombra cada vez más espesa. Dirigida por René Clément en 1960, la película convierte el Mediterráneo en un escenario de belleza, dinero, deseo y amenaza, con Alain Delon en uno de los papeles que definieron su imagen cinematográfica.

Sinopsis sin destripar la historia

Tom Ripley viaja a Italia con una misión concreta: convencer a Philippe Greenleaf, un joven rico y despreocupado, para que regrese a Estados Unidos. Pero lo que empieza como un encargo se transforma en algo mucho más turbio.

Ripley observa, aprende, desea y calcula. Fascinado por el mundo de Philippe —sus barcos, su dinero, su libertad y su relación con Marge—, empieza a imaginar una vida que no le pertenece. La película avanza entre playas, puertos, terrazas y habitaciones luminosas, pero la tensión crece bajo esa superficie elegante.

Ficha técnica

Título original: Plein soleil

Plein soleil Título en España: A pleno sol

A pleno sol Año: 1960

1960 Director: René Clément

René Clément Guion: René Clément y Paul Gégauff, basado en la novela El talento de Mr. Ripley , de Patricia Highsmith

René Clément y Paul Gégauff, basado en la novela , de Patricia Highsmith Reparto: Alain Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt, Erno Crisa y Frank Latimore

Alain Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt, Erno Crisa y Frank Latimore Género: suspense, thriller psicológico, drama criminal

suspense, thriller psicológico, drama criminal Duración: 118 minutos aproximadamente

118 minutos aproximadamente País: Francia, Italia

Por qué verla

Porque A pleno sol es una película de verano envenenada. Tiene barcos, camisas abiertas, sol abrasador, agua azul y ciudades italianas de postal, pero todo está atravesado por una inquietud constante. La belleza no calma: aumenta el deseo, la comparación y la frustración.

La gran clave está en Alain Delon. Su Tom Ripley no es solo un impostor o un criminal en potencia, sino alguien que mira el mundo de los privilegiados con una mezcla de admiración, resentimiento y hambre. Delon está frío, elegante, inquietante y seductor; parece pertenecer a ese universo y, al mismo tiempo, estar dispuesto a destruirlo para entrar en él.

El detalle que la hizo inolvidable

La película adapta la novela de Patricia Highsmith antes de que el personaje de Ripley se convirtiera en un mito moderno del suspense psicológico. Décadas después llegaría El talento de Mr. Ripley, con Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow, pero la versión de Clément conserva una cualidad especial: es más seca, más solar y más venenosa.

Alain Delon en 'A pleno sol' / / EP

Aquí el crimen no aparece en un callejón oscuro, sino bajo un cielo perfecto. Esa es su gran fuerza: mostrar que la amenaza también puede nacer en un barco precioso, en una comida al aire libre o en una tarde interminable junto al mar.

Un clásico con calor, estilo y mala conciencia

A pleno sol funciona como thriller, pero también como retrato de clase. Ripley no solo quiere dinero: quiere ser otro. Quiere moverse con la seguridad de quienes nunca han tenido que pedir permiso. Y esa ambición convierte cada gesto en una pista y cada silencio en una amenaza.

Vista hoy, mantiene intacto su poder porque une tres elementos muy difíciles de resistir: el magnetismo de Delon, la precisión del suspense europeo y una atmósfera mediterránea tan hermosa que casi oculta el peligro. Casi.