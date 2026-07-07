CINE DE VERANO (5)
"Y tu mamá también": carretera, deseo, amistad, playa y un verano que cambia para siempre a sus protagonistas
Dos amigos, una mujer inesperada y una playa inventada marcan una canícula de pérdida de la inocencia en el México de Alfonso Cuarón
El verano en Y tu mamá también empieza como una excusa: dos amigos sin demasiados planes, una mujer que acepta subirse al coche y una playa inventada como destino. Pero Alfonso Cuarón convierte ese viaje en algo mucho más profundo: una historia sobre deseo, amistad, clase social y el momento exacto en que la adolescencia empieza a romperse.
Dirigida por Alfonso Cuarón en 2001, la película convirtió un trayecto hacia una playa imaginada en una de las grandes obras del cine latinoamericano contemporáneo. El verano aparece como tiempo suspendido: los padres no están, las novias se han ido, el país sigue su curso y dos amigos creen que todo puede improvisarse.
Sinopsis sin destripar la historia
Julio y Tenoch son dos adolescentes mexicanos que pasan el verano sin demasiados planes después de que sus novias viajen a Europa. En una fiesta conocen a Luisa, una mujer española algo mayor que ellos, casada con un familiar de Tenoch.
Entre bromas, deseo y fanfarronería, los dos jóvenes le hablan de una playa remota llamada Boca del Cielo. El problema es que, en realidad, no saben muy bien dónde está. Aun así, los tres se lanzan a la carretera en un viaje que empieza como una aventura veraniega y poco a poco se convierte en otra cosa.
Ficha técnica
- Título original: Y tu mamá también
- Año: 2001
- Director: Alfonso Cuarón
- Guion: Alfonso Cuarón y Carlos Cuarón
- Reparto: Gael García Bernal, Diego Luna, Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho y Ana López Mercado
- Género: drama, road movie, cine de iniciación
- Duración: 106 minutos aproximadamente
- País: México
Por qué verla
Porque Y tu mamá también captura como pocas películas esa sensación de verano en la que todo parece posible y, al mismo tiempo, todo empieza a acabarse. Hay calor, polvo, conversaciones absurdas, tensión sexual, playas, habitaciones de motel y carreteras que atraviesan un país lleno de contrastes.
La película funciona como una historia de iniciación, pero evita la nostalgia fácil. Julio y Tenoch son divertidos, torpes, vanidosos y vulnerables. Se comportan como si el mundo fuera suyo, aunque la película se encarga de mostrar que apenas entienden el país que cruzan ni a la mujer que viaja con ellos.
El detalle que la hizo inolvidable
Uno de los grandes aciertos de la película es su narrador en off. De pronto, mientras los personajes discuten o bromean, una voz introduce datos sobre lugares, personas secundarias, accidentes, desigualdad, política o violencia. Es como si el verano íntimo de los protagonistas estuviera atravesado por la realidad de todo un país.
Ese contraste le da profundidad. La aventura no ocurre en una postal vacía, sino en un México vivo, desigual y complejo. La carretera no solo lleva hacia una playa; también muestra lo que los protagonistas normalmente no miran.
Maribel Verdú y el corazón de la película
Aunque la historia arranca con Julio y Tenoch, el verdadero centro emocional es Luisa, interpretada por Maribel Verdú. Su personaje introduce una madurez que los dos chicos no tienen. Observa, juega, provoca y decide, pero también arrastra una tristeza que va cambiando el tono del viaje.
Gracias a ella, la película deja de ser una simple fantasía adolescente. El deseo aparece mezclado con la soledad, la libertad con la pérdida y el placer con una conciencia muy clara del tiempo.
Un verano sin vuelta atrás
Y tu mamá también es una película sobre el momento en que la juventud descubre que sus juegos tienen consecuencias. El viaje empieza con risas, provocaciones y promesas improvisadas, pero termina dejando una marca imposible de borrar.
Por eso sigue funcionando tantos años después. Porque todos reconocemos algo en esa mezcla de calor, deseo, torpeza y melancolía. Un verano que parecía una escapada y acaba siendo una frontera: antes de ese viaje, los protagonistas todavía podían fingir que nada cambiaba. Después, ya no.
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