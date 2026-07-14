"The Kings of Summer": una casa en el bosque para escapar de los adultos

Tres adolescentes, unas cuantas herramientas y un bosque convertido en territorio propio. "The Kings of Summer" captura esa fantasía juvenil de desaparecer durante las vacaciones, construir un refugio lejos de los padres y vivir durante unas semanas como si las reglas del mundo adulto no existieran.

Estrenada en 2013, la película fue el primer largometraje dirigido por Jordan Vogt-Roberts y se presentó inicialmente en el Festival de Sundance con el título "Toy's House".

Sinopsis sin destripar la historia

Joe está cansado de las discusiones con su padre. Su mejor amigo, Patrick, tampoco soporta la atención constante de sus padres. Junto al imprevisible Biaggio, ambos deciden marcharse al bosque, levantar una casa con sus propias manos y pasar el verano lejos de cualquier autoridad.

Erin Moriarty en "The Kings of Summer" / CBS Films

Lo que comienza como una aventura de independencia absoluta pondrá a prueba la convivencia, los afectos y la amistad entre los tres jóvenes.

Ficha técnica

Título original: "The Kings of Summer"

"The Kings of Summer" Título en español: "Los reyes del verano"

"Los reyes del verano" Año: 2013

2013 País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Jordan Vogt-Roberts

Jordan Vogt-Roberts Guion: Chris Galletta

Reparto principal: Nick Robinson, Gabriel Basso, Moises Arias, Nick Offerman, Alison Brie, Erin Moriarty

Nick Robinson, Gabriel Basso, Moises Arias, Nick Offerman, Alison Brie, Erin Moriarty Duración: alrededor de 95 minutos

alrededor de 95 minutos Género: comedia dramática, aventuras y cine de iniciación.

El verano como territorio propio

La casa del bosque funciona como algo más que un refugio. Es la representación física de una idea adolescente: la posibilidad de inventar una vida nueva sin pedir permiso. Los protagonistas quieren cocinar, construir, organizarse y tomar decisiones como adultos, pero conservan todavía la fragilidad y los impulsos propios de su edad.

Un fotograma de la película. / CBS Films

La película encuentra buena parte de su encanto en ese choque entre la épica imaginada y la realidad. Cada pequeño descubrimiento parece enorme porque los personajes lo viven por primera vez.

Entre la comedia y la melancolía

"The Kings of Summer" posee un humor excéntrico, especialmente gracias a Biaggio, pero evita convertirse en una sucesión de bromas. Bajo su ligereza hay celos, frustraciones familiares y una pregunta incómoda: qué ocurre cuando la libertad soñada también implica responsabilidad.

La fotografía del bosque, la música y los momentos de juego transmiten una sensación de verano interminable. Sin embargo, la película sabe que ninguna estación dura para siempre y que crecer también significa aceptar que los refugios perfectos no existen.

Una propuesta pequeña y entrañable que entiende la adolescencia como una mezcla de grandiosidad, torpeza, deseo de huida y miedo a quedarse solo.