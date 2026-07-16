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CINE DE VERANO (15)

"Infinity Pool": vacaciones e impunidad en un paraíso sin límites

Brandon Cronenberg convierte una estancia en un destino tropical en una pesadilla sobre el dinero y la pérdida de identidad

Los protagonistas de &quot;Infinity pool&quot;.

Los protagonistas de "Infinity pool". / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Una piscina desbordante, cócteles frente al mar y un complejo turístico aislado del resto del país. En "Infinity Pool", el verano comienza como una fantasía reservada a quienes pueden pagarlo y termina convertido en un descenso febril hacia la violencia, el privilegio y la degradación moral.

La película está dirigida por Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg, pero autor de una obra propia marcada por la transformación del cuerpo, la identidad duplicada y la tecnología utilizada como instrumento de dominación. "Infinity Pool" se estrenó en el Festival de Sundance de 2023 y posteriormente formó parte de la programación de la Berlinale.

Cartel de &quot;Infinity pool&quot;

Cartel de "Infinity Pool" / INFORMACIÓN

Sinopsis sin destripar la historia

James Foster, un escritor bloqueado interpretado por Alexander Skarsgård, pasa unas vacaciones con su esposa, Em, en un complejo de lujo situado en la isla ficticia de La Tolqa.

La tranquilidad cambia cuando conocen a Gabi, una turista seductora e imprevisible encarnada por Mia Goth. La pareja abandona la seguridad del hotel para explorar el exterior y un accidente mortal enfrenta a James con las particulares leyes del país.

La condena parece inevitable, pero existe una alternativa reservada a los visitantes con suficiente dinero. Ese mecanismo abre la puerta a una pregunta inquietante: ¿qué límites conserva una persona cuando sabe que puede pagar para evitar las consecuencias de sus actos?

Ficha técnica

  • Título: "Infinity Pool"
  • Año: 2023
  • Dirección y guion: Brandon Cronenberg
  • Reparto principal: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman y Jalil Lespert
  • Género: terror, ciencia ficción y suspense
  • Duración: 117 minutos
  • Países de producción: Canadá, Croacia y Hungría
  • Escenario: la isla ficticia de La Tolqa
  • Estreno internacional: Festival de Sundance de 2023

El verano como una cárcel luminosa

Aquí el verano no representa libertad, sino aislamiento. El sol golpea con fuerza, las piscinas parecen perfectas y el mar rodea un hotel del que los protagonistas apenas conocen lo que ocurre fuera.

Cronenberg utiliza el complejo turístico como una burbuja para ricos. Dentro hay comodidad, seguridad y abundancia; fuera, pobreza, vigilancia y unas normas que los visitantes comprenden demasiado tarde.

La película fue rodada entre Croacia y Hungría, y el complejo Amadria Park, en la ciudad croata de Šibenik, sirvió como una de sus principales localizaciones. El escenario ofrece precisamente la mezcla que necesita la historia: belleza mediterránea, arquitectura vacacional y una sensación creciente de encierro.

Mia Goth desata el caos

Alexander Skarsgård interpreta a James como un hombre inseguro, frustrado y progresivamente dispuesto a dejarse arrastrar. Frente a él, Mia Goth compone uno de los personajes más incómodos de la película.

Mia Goth en &quot;Infinity pool&quot;

Mia Goth en "Infinity Pool". / INFORMACIÓN

Gabi pasa de la fascinación al desprecio, de la seducción a la crueldad, sin permitir que el espectador sepa cuánto hay de juego y cuánto de amenaza. Su presencia acelera la transformación de James y convierte cada encuentro en una prueba de humillación.

Cleopatra Coleman, como Em, representa la mirada que todavía percibe el peligro detrás del privilegio.

Una película excesiva de forma deliberada

"Infinity Pool" no busca resultar cómoda. Alterna imágenes hipnóticas, violencia gráfica, máscaras deformadas y secuencias en las que la percepción se rompe. La narración se vuelve más confusa a medida que el protagonista pierde el control.

Ese exceso puede alejar a quien espere un relato de ciencia ficción convencional.

Mia Goth en una de las escenas de la película.

Mia Goth en una de las escenas de la película. / INFORMACIÓN

La Berlinale presentó la película como una exploración de un mundo en el que la vida y la muerte llegan a parecerse tanto que dejan de distinguirse. Esa incertidumbre sostiene su parte más perturbadora.

Unas vacaciones de las que nadie vuelve igual

La playa, el hotel y la piscina continúan allí cuando todo termina. El verano no ha cambiado; quienes se han descompuesto son los personajes.

Brandon Cronenberg utiliza un paraíso de catálogo turístico para preguntarse qué queda de una persona tras descubrir que siempre puede comprar otra oportunidad.

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"Infinity Pool" no invita a desear esas vacaciones. Invita a sospechar de quienes regresan de ellas.

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