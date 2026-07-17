"Suntan": el verano griego que convierte el deseo en una obsesión

En invierno, Antíparos parece detenida: calles vacías, consultas rutinarias y un silencio que apenas rompe el viento. Cuando llega el verano, la misma isla se llena de cuerpos bronceados, música, alcohol y turistas dispuestos a vivir como si septiembre no existiera.

Ese cambio de estación sostiene "Suntan". La película de Argyris Papadimitropoulos comienza como una comedia incómoda sobre un hombre de mediana edad fascinado por un grupo de jóvenes y avanza hacia un territorio mucho más oscuro. El sol no ilumina al protagonista: revela todo aquello que intenta ocultar.

Sinopsis sin destripar la historia

Kostis, un médico solitario de unos 40 años, llega a Antíparos para hacerse cargo de la consulta local. Durante el invierno lleva una existencia tranquila, gris y previsible en una isla con pocos habitantes.

La llegada de la temporada turística transforma el lugar. Miles de visitantes ocupan las playas, los bares y las discotecas. Entre ellos aparece Anna, una joven desinhibida que acude a la consulta después de sufrir una pequeña lesión.

El cartel de "Suntan" / INFORMACIÓN

Anna invita al médico a reunirse con su grupo de amigos. Kostis comienza así a frecuentar playas nudistas, fiestas nocturnas y ambientes en los que su edad, su cuerpo y su falta de experiencia social lo convierten en una presencia cada vez más desplazada.

Lo que inicialmente parece una oportunidad para recuperar el tiempo perdido se convierte en una fijación. Kostis confunde la hospitalidad despreocupada de Anna con una relación más profunda y empieza a aferrarse a ese verano como si fuera su última posibilidad de sentirse joven.

Ficha técnica

Título: "Suntan"

"Suntan" Año: 2016

2016 País: Grecia

Grecia Dirección: Argyris Papadimitropoulos

Argyris Papadimitropoulos Guion: Argyris Papadimitropoulos y Syllas Tzoumerkas

Argyris Papadimitropoulos y Syllas Tzoumerkas Reparto principal: Makis Papadimitriou, Elli Tringou, Hara Kotsali, Milou Van Groesen, Dimi Hart y Marcus Collen

Makis Papadimitriou, Elli Tringou, Hara Kotsali, Milou Van Groesen, Dimi Hart y Marcus Collen Fotografía: Christos Karamanis

Christos Karamanis Montaje: Napoleon Stratogiannakis

Napoleon Stratogiannakis Duración: 104 minutos

104 minutos Idiomas: griego e inglés

griego e inglés Localización principal: Antíparos

La película se estrenó mundialmente en el Festival de Róterdam y posteriormente pasó por certámenes como SXSW, Edimburgo, Bruselas, Melbourne y Sídney. Ganó el premio a la mejor película internacional en el Festival de Edimburgo.

Una isla con dos vidas

La película fue rodada en Antíparos, una pequeña isla de las Cícladas cuya identidad cambia radicalmente durante la temporada turística. La productora resume el punto de partida con ese contraste: Kostis llega durante el invierno, cuando todo permanece quieto, y el verano altera por completo su vida.

Papadimitropoulos no utiliza la isla como una postal. Muestra el Mediterráneo luminoso, las playas y las noches de fiesta, pero también la dependencia económica de una población que tolera los excesos de los visitantes porque estos constituyen una fuente esencial de ingresos.

Los protagonistas de "Suntan". / INFORMACIÓN

El Festival Internacional de Cine de Róterdam, donde "Suntan" tuvo su estreno mundial en 2016, destacó precisamente esa atmósfera veraniega decadente e irreal, construida mediante el choque entre la despreocupación de los turistas y la soledad del protagonista.

El cuerpo como territorio de conflicto

Kostis no solo contempla a un grupo de jóvenes: se compara constantemente con ellos. Mientras sus nuevos conocidos corren, bailan, se desnudan y se relacionan sin aparente esfuerzo, él parece incómodo dentro de su propio cuerpo.

Papadimitropoulos filma esa diferencia sin embellecerla. La cámara muestra la piel, el sudor, la desnudez y el agotamiento físico como parte esencial de la historia. El protagonista desea participar en la fiesta, pero cada intento deja más visible la distancia que lo separa de quienes lo rodean.

La película no presenta su edad como un problema en sí mismo. El conflicto surge de su negativa a aceptar los límites, interpretar correctamente las señales y reconocer que la atención de Anna no implica pertenencia ni compromiso.

El director definió la cinta como una historia de "llegada a la mediana edad", una inversión de los relatos juveniles de iniciación: Kostis no descubre el mundo, sino que comprende demasiado tarde que no puede regresar al momento en que debía hacerlo.

Anna no es la solución a la vida de Kostis

Elli Tringou interpreta a Anna como una joven espontánea, seductora y difícil de encerrar en las expectativas ajenas. Kostis la convierte mentalmente en una promesa de salvación, aunque ella nunca acepta ese papel.

La mirada del espectador permanece cerca del médico, pero la película no confirma su interpretación de los acontecimientos. Buena parte de la incomodidad procede de observar cómo transforma gestos casuales, bromas y momentos de intimidad en pruebas de una relación que solo existe plenamente en su imaginación.

Kostis y Anna en una escena de la película. / INFORMACIÓN

Anna representa para él mucho más que una persona. Es la juventud perdida, el reconocimiento social que nunca tuvo y la fantasía de comenzar de nuevo. Por eso su deseo se vuelve peligroso: aceptar la autonomía de ella significaría admitir que ninguna relación puede reparar por sí sola una vida insatisfactoria.

Del humor incómodo a la amenaza

La primera parte de "Suntan" contiene momentos de comedia. Kostis intenta seguir el ritmo de las fiestas, se presenta vestido en una playa nudista y busca desesperadamente parecer integrado en un grupo al que apenas conoce.

La risa, sin embargo, se vuelve progresivamente amarga. El comportamiento del médico deja de producir únicamente vergüenza ajena y empieza a generar inquietud.

Papadimitropoulos maneja bien esa transformación. No introduce un giro repentino, sino una acumulación de pequeñas transgresiones: una llamada excesiva, una espera demasiado larga, una reacción desproporcionada o la incapacidad de entender un rechazo.

El resultado es un descenso en el que la humillación y la amenaza terminan ocupando el mismo espacio.

Makis Papadimitriou, un protagonista difícil de mirar

Makis Papadimitriou sostiene la película mediante una interpretación carente de vanidad. Su Kostis puede despertar compasión en algunos momentos y rechazo pocos minutos después.

El actor no intenta convertirlo en un monstruo desde el comienzo. Lo presenta como un hombre tímido y profundamente solo que recibe una atención inesperada y no sabe gestionarla. Esa humanidad inicial hace todavía más perturbadora su evolución.

Makis Papadimitriou como Kostis. / INFORMACIÓN

La película obliga a permanecer junto a él incluso cuando sus decisiones resultan indefendibles. No pretende justificarlo, sino mostrar cómo la frustración, la fantasía y la falta de conciencia sobre los límites ajenos pueden alimentar una conducta obsesiva.

Una película sobre el lado cruel del verano

"Suntan" incomoda porque desmonta una fantasía muy extendida: la idea de que unas vacaciones pueden suspender la edad, las responsabilidades y las consecuencias.

El grupo de Anna vive el verano como un episodio pasajero. Llegan, ocupan la isla, celebran sus fiestas y después continuarán con sus vidas. Para Kostis, en cambio, esas semanas se convierten en la única vida que desea conservar.

La película puede resultar desagradable y su tramo final exige soportar a un protagonista cada vez más difícil de acompañar. Esa incomodidad es también su mayor virtud. Papadimitropoulos no busca una historia romántica entre dos personas separadas por la edad, sino un retrato de la obsesión, la autocompasión y el deseo entendido como derecho.

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El bronceado del título funciona como una imagen perfecta: parece atractivo, nace de una exposición peligrosa y desaparece cuando termina el verano. Kostis intenta retenerlo demasiado tiempo y descubre que bajo ese color solo permanecía su propia piel.