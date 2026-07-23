Estreno de cine
La historia real, y carente de verdaderas tensiones, de dos jóvenes franceses que lograron triunfar como agentes de jugadores en la NBA
El filme francés, basado en hechos reales, narra la historia de dos europeos sin experiencia que logran un contrato millonario en la NBA
Quim Casas
‘El sueño americano’
Dirección: Anthony Marciano
Intérpretes: Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Dave Campbell
Estreno: 24/7/2026
Puntuación: * *
‘El sueño americano’ es un relato amable sobre dos personajes obstinados en triunfar en un mundo tan competitivo como el de los agentes de jugadores de la NBA. Basada en hechos reales, ratificado en la socorrida imagen final de los personajes verdaderos, Bouda Ndiaye y Jérémy Medjana, a los que dan vida Jean-Pascal Zadi y Raphaël Quenard, respectivamente. Sin conflictos ni tensiones dignos de mención. El sueño americano desde la óptica europea, francesa. Dos tipos sin especiales conocimientos ni contactos, y que apenas chapurreaban cinco palabras en inglés, lograron un contrato astronómico en la NBA para uno de sus representados.
El filme es sobre todo un canto a la confianza y a la amistad. No dudo que las cosas sucedieran como se cuenta, aunque toda obra inspirada en personajes reales no deja de ser una ficción por como deciden contarse, embellecerse o fragmentarse esas cosas. Lo importante es lo simpáticos y amigos que son Bouna y Jérémy, la confianza que tiene en el primero su esposa pese a lo desastroso que es en los negocios, el gracejo para salir adelante en las situaciones más complicadas. Cierto, pero dramáticamente menos creíble de lo que es necesario para que la carrera de obstáculos a los que se enfrenta la pareja resulte algo más que simplemente entretenida.
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Fuente: El Periódico
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