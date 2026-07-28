El cineasta y artista visual Apichatpong Weerasethakul, autor del cartel de la 71 edición de Seminci

Desde Seminci han anunciado que, por vez primera, una obra fotográfica protagonizá el cartel del festival de cine. El cineasta y artista visual Apichatpong Weerasethakul será el encargado de protagonizar el cartel oficial de la 71.ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). "Por primera vez en su historia, la imagen del festival estará firmada por un cineasta internacional, una decisión que refuerza su visión global e inaugura el vínculo con el director tailandés", señalan desde el festival, que tendrá lugar del 23 al 31 de octubre de 2026.

Según el festival, la elección del ganador de la Palma de Oro en Cannes como artífice de la carta de presentación de esta Seminici fue tomada"tras un extenso y enriquecedor diálogo con Weerasethakul, incorporando al imaginario del festival la mirada artística de una de las voces esenciales del panorama contemporáneo, donde cine, fotografía e instalación forman parte de un mismo proceso creativo"

Figuras del cine de autor

Considerado una de las figuras imprescindibles del cine de autor de las últimas décadas, Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 1970) ha contruido una filmografía que desde Seminci destacan por la "libertad de sus formas narrativas y por una exploración constante de la memoria, el tiempo, la naturaleza y la percepción".

Ha sido reconocido con la la Palma de Oro del Festival de Cannes por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas, 2010), el Premio del Jurado por Tropical Malady (2004) y el Premio Un Certain Regard por Blissfully Yours (2002).

Tilda Swinton protagoniza su obra más reciente, Memoria (2021). Esta película formará parte del ciclo Una historia del sonido (en el cine), uno de los ejes temáticos del festival.

El director ha desarrollado también en su faceta como artista visual. Desde hace más de dos décadas, Weerasethakul presenta instalaciones, videocreaciones y series fotográficas en museos, bienales y centros de arte de todo el mundo, donde amplía, desde otros lenguajes, las mismas cuestiones que atraviesan su cine: la relación entre imagen, sonido, espacio y memoria.

Su obra ha formado parte de algunos de los principales circuitos internacionales de arte contemporáneo, como DOCUMENTA 13 (Kassel, 2012) y la Bienal de Venecia (2019), además de exposiciones individuales y colectivas en instituciones como Haus der Kunst (Múnich), Walker Art Center (Minneapolis), New Museum (Nueva York), Irish Museum of Modern Art (Dublín) y Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Apichatpong Weerasethakul. / Kick the Machine.

Power Boy (Mekong)

La fotografía elegida, Power Boy (Mekong) (2011), integra la figura humana en el imponente paisaje del río Mekong, que en tailandés significa "madre del agua". A lo largo de su trayectoria, Weerasethakul ha representado en numerosas ocasiones este río que recorre gran parte del sudeste asiático, estableciéndolo como símbolo de la memoria personal, y de la relación entre vida, muerte e historia. La imagen comparte con sus películas una cuidada construcción visual y una especial atención a la relación entre la presencia humana, el paisaje y la luz. Desde Seminci también señalan que PobrelaVaca Studio, la agencia de diseño vallisoletana responsable de la identidad de Seminci desde 2024, será la encargada de desarrollar todas las aplicaciones gráficas del cartel de la 71 edición.

Para los directores de Seminci, Javier H. Estrada y Mariona Viader, la imagen escogida sintetiza muchas de las constantes presentes en la obra del cineasta. «Como su cine, la imagen del cartel es profundamente inspiradora: nace de lo cotidiano y, sin dejarlo nunca de lado, se expande con sencillez y naturalidad hacia lo eterno. De la ligereza se pasa a la trascendencia, lo urbano dialoga con la naturaleza y de una oscuridad reveladora emerge la luz de lo humano», señalan.

De i a d: Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; Mariona Viader, codirectora de Seminci; Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, y Javier H. Estrada, codirector de Seminci. / Photogenic

Una propuesta José Luis Cienfuegos

Desde el festival han afirmado que la elección del cartel es una forma de dar continuidad a una idea que "comenzó a desarrollarse durante la preparación de esta edición con José Luis Cienfuegos al frente de la dirección del festival, quien propuso que la imagen de Seminci pudiera surgir de una obra fotográfica. Ese planteamiento encuentra ahora su materialización en una creación de Apichatpong Weerasethakul".

Los directores de Seminci destacan que "es un verdadero honor que Apichatpong Weerasethakul se incorpore a la historia del festival de una manera tan significativa, aportando un elemento fundamental de la identidad de nuestra 71 edición". Ambos destacan también el proceso de trabajo desarrollado junto al cineasta: "Hemos colaborado con él durante meses; nos abrió la puerta de sus creaciones con una gran generosidad y valoramos juntos multitud de opciones hasta llegar a la que consideramos la ideal".

La imagen de la 71 edición, que tendrá lugar del 23 al 31 de octubre de 2026, se ha presentado este martes en un acto celebrado en Espacio Seminci, al que han asistido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, además de Mariona Viader y Javier H. Estrada, codirectores del festival.