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Cine y literatura

Primeras imágenes de Billie Eilish como Esther Greenwood en la adaptación al cine de 'La campana de cristal'

Esta adaptación cinematográfica está escrita y dirigida por Sarah Polley y supone el debut de la cantante como actriz en un largometraje

Billie Eilish en la adaptación de 'La campana de cristal' (izquierda) junto a un retrato de la poeta Sylvia Plath.

Billie Eilish en la adaptación de 'La campana de cristal' (izquierda) junto a un retrato de la poeta Sylvia Plath. / INFORMACIÓN

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Sylvia Plath es una religión y La campana de cristal uno de los libros sagrados cuya adaptación los fans medirán con lupa. Por a hora, las primeras imágenes filtradas de Billie Eilish como Esther Greenwood -protagonista de la novela- han causado los primeros revuelos en redes sociales.

La cantante de 'Bad guy' se ha metido en la piel de la protagonista de The Bell Jar, una de las obras más icónicas del siglo pasado. En las imágenes tomadas en Toronto, Eilish aparece con un look completamente "50's": aunque la novela se publicó en 1963, transcurre la década anterior.

Esta adaptación cinematográfica está escrita y dirigida por Sarah Polley (Women Talking, 2022) y supone el debut de Billie Eilish como actriz en un largometraje.

La artista interpretará a una joven escritora que se enfrenta a las expectativas sociales, la presión profesional y una grave crisis de salud mental. El proyecto continúa en producción y todavía no tiene fecha oficial de estreno.

Un libro sobre la opresión machista

Se publicó por primera vez en Inglaterra el 14 de enero de 1963 bajo el seudónimo de Victoria Lucas: La campana de cristal trataba temas lo suficientemente delicados como para que Sylvia Plath temiera por desvelar su identidad. Se trata de una novela con rasgos autobiográficos, centrada en una brillante estudiante que viaja a Nueva York para trabajar en una revista y atraviesa un progresivo deterioro psicológico.

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La obra se adentra de lleno en los problemas de salud mental de Esther Greenwood pero sin dejar de lado la mirada crítica y afilada de Sylvia Plath para desmenuzar un contexto misógino y asfixiante que oprimía a las mujeres, abocándolas al matrimonio y los cuidados. Esta opresión que tan bien vivió y sufrió la poeta es la base de The Bell Jar y motivo por el que se le considera un libro imprescindible dentro de la literatura y la genealogía feministas. Autora de El coloso y Ariel, recibió póstumamente el Premio Pulitzer de Poesía en 1982 por The Collected Poems.

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