Estrenos de cine de la semana: dinosaurios, conflictos familiares, Green Day y un drama palestino

Dinosaurios, conflictos familiares, un thriller de alto voltaje, una comedia adolescente tributo a Green Day o un drama palestino son algunas de las variadas propuestas que llegan a la cartelera de cine esta semana, con algunos estrenos adelantados y con Anne Hathaway y Ewan McGregor como estrellas protagonistas.

'El final de Oak Street'

Un misterioso fenómeno cósmico transporta un tranquilo barrio residencial norteamericano a la era de los dinosaurios. Anne Hathaway y Ewan McGregor encabezan a los Platt, una familia que descubre que para sobrevivir deberán permanecer unidos. David Robert Mitchell, que se dio a conocer con la aclamada cinta de terror 'Its follows' (2014) y la muy personal 'Under the silver lake' (2018), se pasa ahora al cine de supervivencia más comercial de la mano de J.J. Abrams como productor.

'Días de agosto'

Lo que iba a ser un idílico verano para Juan (Pau Simon) y Gabriela (Berta Galo), solos en un chalé en la playa, acaba por torcerse cuando aparece por sorpresa Fernando (Roberto Álamo), el padre de Juan, con su nueva novia (Maggie Civantos). Los secretos y las pasiones prohibidas marcan un agosto inesperado. El director Chema de la Peña ('23-F: La película') asegura que esta producción está definida por "la sensualidad del calor, la luz del verano, los deseos prohibidos, los conflictos familiares, las miradas furtivas y cuatro actores en estado de gracia interpretando a unos personajes a los que el verano cambiará para siempre."

'Nimrods: A Green Day Comedy'

'The Analog Dogs', una joven banda de música que tiene como referente a Green Day, va a telonear al famoso grupo de punk rock noventero en su concierto de Año Nuevo. O eso creen, porque todo es una broma de uno de sus hermanos. Los jóvenes, sin saberlo, viajan desde Kansas a California con el objetivo de tocar junto a sus ídolos. La película, cuyo nombre surge del exitoso álbum de 1997 'Nimrod', y está dirigida por Lee Kirk ('Ordinary World'), busca celebrar la música y el espíritu de Green Day, que presenta una canción en exclusiva en la producción, 'I’m Never Gonna R.I.P' . Junto a la aparición de los miembros del grupo, el reparto lo completan Mason Thames ('Black Phone'), Kylr Coffman ('The Gates') o Ryan Foust ('Cásate conmigo').

'Marsupilami'

David necesita salvar su trabajo en un zoo, y para ello acepta la misión de recuperar un misterioso paquete en Sudamérica, a donde viaja con su ex, su hijo y el torpe Stéphane, quien lo abre por accidente y provoca el descontrol en el viaje al liberar a un marsupilami, una adorable y revoltosa criatura que deberán de recuperar. Con más de seis millones de espectadores en Francia, la comedia familiar y de aventuras francesa llega a los cines españoles de la mano del director Philippe Lacheau ('Se nos fue de las manos'), quien también protagoniza la película junto a Jamel Debbouze ('Amélie'), Élodie Fontan ('Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?') y la participación de Jean Reno ('El código Da Vinci').

'Cuenta atrás'

Cuando un supuesto artefacto explosivo de la Segunda Guerra Mundial aparece en Londres, un grupo criminal aprovecha el caos en la ciudad para organizar el atraco a un banco. En plena escalada de peligro, dentro del perímetro evacuado por el artefacto, se van desvelando las conexiones existentes entre los personajes. Adrenalina, acción y misterio son los ingredientes de esta cinta dirigida por David Mackenzie ('Comanchería') y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson ('Kick-Ass'), Theo James ('Divergente'), Sam Worthington ('Avatar') y Gugu Mbatha-Raw ('Belle').

'Palestina 36'

Palestina está al borde del colapso en 1936 cuando la resistencia árabe crece contra el mndato británico y miles de refugiados judíos llegan desde Europa al territorio. En este contexto, Yusuf debe elegir entre proteger lo conocido o arriesgarlo todo por unirse a quienes luchan por la libertad de su pueblo. La directora Annemarie Jacir ('La sal de este mar') presenta este drama histórico acerca del colonialismo y sobre un conflicto muy presente y contemporáneo. El reparto lo conforman Yasmine Al Massri ('La última travesía'), los británicos Robert Aramayo ('Incontrolable') y Jeremy Irons ('La misión') o el palestino Karim Daoud Anaya.

'Este/Oeste'

Tras la caída del muro de Berlín y en plena reunificación alemana, una familia se topa con millones de marcos de Alemania del Este. Sabiendo que dicha divisa perderá pronto todo su valor frente al marco de Alemania occidental, la familia deberá conseguir obtener beneficio del dinero a través de diversos vacíos legales. Dirigida por la alemana Natja Brunckhorst ('Mostly Minimalistic') y protagonizada por Sandra Hüller ('Anatomía de una caída'), esta comedia familiar es también se basa en el caso real Halberstadt, en la Alemania de los 90.

'Vivir la tierra'

El segundo largometraje del director chino Huo Meng, Oso de Plata a la Mejor Dirección de la Berlinale 2025, presenta la China de 1991 sumida en plena transición social, política y económica a través de la visión de un niño y su familia en una aldea en la que chocan las tradiciones rurales con la emergente evolución tecnológica.

'Kangaroo: Una aventura en Australia'

Chris, una estrella de televisión australiana que ya no es lo que era, se queda atrapado en un pequeño pueblo en el que conoce a Lily, una niña de 12 años con un gran amor por los animales y con la que irá creando una amistad basada en el rescate y rehabilitación de crías de canguro huérfanas. Rodada en un santuario de canguros australiano y en Sídney, esta comedia familiar está dirigida por Kate Woods, conocida por su experiencia en televisión estadounidense ('El abogado de Lincoln', The Umbrella Academy') y protagonizada por Ryan Corr ('Donde viven los monstruos') y la joven australiana Lily Whiteley.

'Manual para superhéroes: La máscara roja'

Lisa es una niña que sufre acoso en una decadente ciudad de Noruega, aunque todo cambiará cuando deba enfrentarse al crimen y a sus propios miedos al descubrir un libro que le enseñará a ser una superheroína llamada Máscara Roja. Esta animación noruega dirigida por Ano Bhagavan y Patrik Forsberg pretende enseñar a través del cine de aventuras familiar que el verdadero heroísmo reside en la compasión y el valor.

Noticias relacionadas

'Katseye: Wild Hearts'

Un documental acerca de la nueva etapa del grupo musical femenino Katseye que celebra su crecimiento y la presencia de Eyekons, los fans que lo han hecho posible. El documental incluye imágenes exclusivas del detrás de las cámaras, vídeos de los fans y entrevistas íntimas con las integrantes.

Fuente: El Periódico