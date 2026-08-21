Cine
'La Odisea' se convierte en la película para adultos más taquillera de la historia
La película de Christopher Nolan lleva recaudados en todo el mundo 1.156 millones de euros y ya ha superado la marca de 'Deadpool y Lobezno'
Redacción
Cuando aún no ha apurado, ni de lejos, su carrera comercial en las salas de cine, 'La Odisea', de Christopher Nolan, se ha convertido ya en la película para adultos más taquillera de la historia después de recaudar 1.352 millones de dólares (unos 1.156 millones de euros) en todo el mundo, según ha anunciado en sus redes sociales el estudio Universal Pictures, encargado de producir la ambiciosa adaptación de la epopeya homérica.
La película protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland ha superado el récord que hasta ahora estaba en poder de la película de Marvel 'Deadpool y Lobezno', de Shawn Levy, que en 2024 alcanzó los 1.338 millones de dólares (1.144 millones de euros) y se erigió en la película con la calificación R para adultos con la mayor recaudación de todos los tiempos. El actor Ryan Reynolds, uno de los coprotagonistas de 'Deadpool y Lobezno', ha publicado en las redes un vídeo humorístico para felicitar a Nolan y su equipo por la gesta.
Con un presupuesto de producción estimado en 250 millones de dólares, 'La Odisea' debutó en la gran pantalla el pasado 17 de julio con una recaudación mundial inicial de 264 millones de dólares (226 millones de euros), situándose desde el primer momento como el mayor estreno en la carrera del director, superando incluso las cifras de la oscarizada 'Oppenheimer'.
El último filme de Nolan queda aún lejos de la película sin restricciones de público más taquillera de la historia, un título que corresponde a 'Avatar' (2009), de James Cameron, con una recaudación total de 2.923 millones de dólares (casi 2.500 millones de euros).
Fuente: El Periódico
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