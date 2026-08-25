'El mago de Oz' cumple 87 años: así fue cómo el Technicolor cambió los zapatos plateados del libro

Tal día como hoy, un 25 de agosto (pero de 1939) El mago de Oz llegó a los cines estadounidenses. La película protagonizada por Judy Garland sigue siendo dueña, a día de hoy, de muchas de las imágenes más reconocibles del Hollywood clásico. Pero, aunque relacionemos automáticamente a Dorothy, el Espantapájaros, al Hombre de Hojalata o al León Cobarde directamente con el séptimo arte, su aventura había comenzado casi cuarenta años antes en las páginas de un libro infantil.

Primera publicación en 1900

L. Frank Baum publicó The Wonderful Wizard of Oz en 1900, con ilustraciones de W. W. Denslow. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo considera una de las grandes narraciones fantásticas nacidas en el país y destaca la extraordinaria cantidad de secuelas, obras teatrales y adaptaciones que generó. La versión de Metro-Goldwyn-Mayer de 1939 ni siquiera fue la primera llevada al cine: ya habían existido varias películas mudas inspiradas en Oz.

Dorothy (Judy Garland) descubriendo que ya no está en Kansas. / The Wizard of Oz.

Los zapatos color rubí (que no eran rojos)

La adaptación de MGM, sin embargo, transformó definitivamente el imaginario de Baum mediante algunos cambios que, para aquellos que conocían bien los libros, fueron muy significantes: uno de ellos fue cambiar los zapatos plateados del libro por las zapatillas de rubí de Dorothy, cuyo rojo permitía aprovechar las posibilidades del Technicolor. Una adaptación que se convirtió en símbolo del mundo de Oz, ahora inseparable de aquellos zapatos rojos. El contraste entre el Kansas de tonos sepia y los zapatitos los convertieron en una de las señas de la película, referenciados en la cultura pop en infinidad de ocasiones.

La música, parte esencial del cine más clásico, contribuyó a su asentamiento en el imaginario como el filme de Oz "definitivo". Over the Rainbow, interpretada por Garland, obtuvo el Oscar a la mejor canción original, mientras que la película recibió otro premio por su banda sonora. El mago de Oz también fue candidata a mejor película, aunque aquel año el galardón recayó en Lo que el viento se llevó.

En 1956 fue emitida por primera vez en televisión estadounidense y posteriormente se convirtió durante décadas en una cita prácticamente anual para millones de familias, una tradición que ayudó a que la película se convirtiera en imprescindible, incorporándola al imaginario de varias generaciones.

Cartel de The Wizard of Oz / INFORMACIÓN

National Film Registry

Al igual que con otras tantas impresincindibles de Hollywood, el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso alberga El mago de Oz como una de sus películas estrella. Fue incluida en 1989 en este archivo, dedicado a películas consideradas cultural, histórica y estéticamente significativas. Así, una fantasía infantil publicada en 1900 terminó convertida en mucho más que una adaptación: un lenguaje visual y sentimental que el cine lleva 87 años recorriendo por el camino de baldosas amarillas y que, a día de hoy, sigue en el "top" de lo mejor de la literatura y el cine estadounidenses.