Estos son las 15 películas que ha confirmado la 71 edición de la Seminci

La Semana Internacional de Cine de Valladolid adelantó esta semana quince de los títulos que formarán parte de su 71 edición, una selección de películas que contiene algunas de las propuestas que, según el festival, "están marcando la temporada cinematográfica por la fuerza de sus historias y la personalidad de sus cineastas". Todos estos son estrenos en España y formarán parte de la Sección Oficial y Punto de encuentro (sección dedicada a las grandes revelaciones anuales) del festival.

Tal y como han indicado desde la organización, la Sección Oficial a concurso programará La gradiva, de Marine Atlan, y Un hombre de nuestro tiempo, de Emmanuel Marre, dos de las películas más aclamadas por la crítica francesa, que llegan a Valladolid después de competir en Cannes. El avance incluye además We Are All Strangers, de Anthony Chen; Everytime, de la austriaca Sandra Wollner, ganadora de Un Certain Regard en Cannes; Aquí, de Tiago Guedes, con Manolo Solo en uno de sus últimos papeles ante las cámaras; el Oso de Oro de la 76 Berlinale, Yellow Letters, de İlker Çatak; Rose, de Markus Schleinzer, premio a la mejor interpretación en Berlín para Sandra Hüller; Prosecution, de Faraz Shariat, y A Bit of Light, de Ali Asgari.

Los títulos franceses más aplaudidos del año

Pompeya vuelve al festival, presente la pasada edición en Sotto le nuvole, de Gianfranco Rossi, pero esta vez de la mano de un grupo de estudiantes franceses se desplaza a Nápoles para visitar la antigua ciudad romana en "un recorrido en el que deseo, violencia y descubrimiento desbordan progresivamente sus relaciones". Marine Atlan convierte este viaje en un lúcido retrato del momento en que la adolescencia pasa abruptamente a la edad adulta. Ópera prima de la cineasta, obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

Un hombre de nuestro tiempo, premio al mejor guion en Cannes, se sitúa en la Francia de 1940, en plena instauración del régimen colaboracionista. "Su protagonista, interpretado magistralmente por Swann Arlaud, acaba integrándose en el aparato administrativo de Vichy, lo que permite a Emmanuel Marre evidenciar la inquietante facilidad de adaptación, el oportunismo y las responsabilidades individuales ante la ocupación alemana", han señalado desde Seminci.

La gradiva, de Marine Atlan / Seminci

Familias, pérdidas y nuevos comienzos

Anthony Chen, ganador de la Cámara de Oro de Cannes por Ilo Ilo, presenta We Are All Strangers, un drama familiar ambientado en el Singapur contemporáneo. Un acontecimiento inesperado altera la vida de un joven y obliga a su padre, inmerso en una nueva etapa sentimental, a replantearse sus vínculos y responsabilidades. La película construye un relato sobre el cuidado, los afectos y la capacidad de crear nuevas formas de familia.

También competirá en Valladolid Everytime, de Sandra Wollner, Premio Un Certain Regard en Cannes y elegida para representar a Alemania en los Oscar. Una tragedia reúne a una madre, su hija y un adolescente en un aparentemente idílico viaje a Tenerife. La película indaga en el duelo, la culpa y la posibilidad del perdón a través de una propuesta formal tan extraordinaria como inesperada y una narración en la que pasado y presente se superponen.

El portugués Tiago Guedes compite con Aquí, adaptación de la Trilogía de Jesús del premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee. En un territorio sin pasado ni identidad definida, Simón se hace cargo de David, un niño que ha perdido a su madre, y busca una figura materna para construir una nueva familia. El reparto incluye a Patricia López Arnaiz, Sergi López, Ángela Molina y Manolo Solo, que se despide del cine con lo que Seminci ha calificado de "interpretación magistral".

Everytime, de Sandra Wollner / INFORMACIÓN

La identidad frente al poder

En Rose, Markus Schleinzer retrocede hasta el siglo XVII para contar la historia de una mujer que adopta una identidad masculina para acceder a una libertad negada. La película ha sido un gran éxito entre el público en Alemania, y plantea cuánto está dispuesta a esconder de sí misma la protagonista para poder vivir como desea. Sandra Hüller, personaje principal del largometraje (elegido para representar a Austria en los próximos Oscar) recibió el premio a la mejor interpretación en la Berlinale.

Yellow Letters, de İlker Çatak, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, sigue a una pareja de artistas turcos cuya vida en Ankara se ve alterada por la presión política. La persecución que sufren afecta también a su relación y convierte el espacio privado en escenario de un conflicto político. El filme ofrece una estampa dolorosa del avance del autoritarismo y continúa el interés de Çatak por las estructuras de poder, después de La sala de profesores, nominada al Oscar a la mejor película internacional y premio al mejor montaje de la 68 Seminci.

En Prosecution, Premio del Público de Panorama en la Berlinale, Faraz Shariat pone el foco en la violencia de extrema derecha y el racismo institucional a través de una fiscal de origen coreano que, tras sufrir una agresión racista, decide investigar el caso y se enfrenta a los responsables y a las resistencias del sistema judicial. La intensidad del relato se apoya en una protagonista que se niega a convertirse en víctima y decide desafiar al sistema para buscar justicia.

A Bit of Light, de Ali Asgari, ambientado en el Irán actual asolado por las bombas estadounidenses, sigue a un médico que, tras ser detenido y ver clausurada su consulta, pierde la confianza en el futuro. La película, que competirá por el León de Oro del próximo Festival de Venecia, se detiene en las tensiones y restricciones de la sociedad iraní con un relato profundamente humanista sobre el tránsito de la oscuridad a la luz a través de los afectos. Asgari regresa a Valladolid tras ganar con El silencio la Espiga de Oro al mejor corto de la 61 edición y presentar un año después su primer largo, Disappearance.

Punto de Encuentro: lugar de revelaciones

Punto de Encuentro es el espacio que el festival destina a las revelaciones del año. El avance de este 2026 presenta seis películas, "todas ellas atravesadas por la relación entre los personajes y los espacios que habitan", evidenciando la amplitud geográfica de la programación de la 71 Seminci.