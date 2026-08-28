Festival de cine
Estos son las 15 películas que ha confirmado la 71 edición de la Seminci
Tal y como han indicado desde la organización, la Sección Oficial a concurso programará La gradiva, de Marine Atlan, y Un hombre de nuestro tiempo, de Emmanuel Marre, dos de las películas más aclamadas por la crítica francesa, que llegan a Valladolid después de competir en Cannes
La Semana Internacional de Cine de Valladolid adelantó esta semana quince de los títulos que formarán parte de su 71 edición, una selección de películas que contiene algunas de las propuestas que, según el festival, "están marcando la temporada cinematográfica por la fuerza de sus historias y la personalidad de sus cineastas". Todos estos son estrenos en España y formarán parte de la Sección Oficial y Punto de encuentro (sección dedicada a las grandes revelaciones anuales) del festival.
Tal y como han indicado desde la organización, la Sección Oficial a concurso programará La gradiva, de Marine Atlan, y Un hombre de nuestro tiempo, de Emmanuel Marre, dos de las películas más aclamadas por la crítica francesa, que llegan a Valladolid después de competir en Cannes. El avance incluye además We Are All Strangers, de Anthony Chen; Everytime, de la austriaca Sandra Wollner, ganadora de Un Certain Regard en Cannes; Aquí, de Tiago Guedes, con Manolo Solo en uno de sus últimos papeles ante las cámaras; el Oso de Oro de la 76 Berlinale, Yellow Letters, de İlker Çatak; Rose, de Markus Schleinzer, premio a la mejor interpretación en Berlín para Sandra Hüller; Prosecution, de Faraz Shariat, y A Bit of Light, de Ali Asgari.
Los títulos franceses más aplaudidos del año
Pompeya vuelve al festival, presente la pasada edición en Sotto le nuvole, de Gianfranco Rossi, pero esta vez de la mano de un grupo de estudiantes franceses se desplaza a Nápoles para visitar la antigua ciudad romana en "un recorrido en el que deseo, violencia y descubrimiento desbordan progresivamente sus relaciones". Marine Atlan convierte este viaje en un lúcido retrato del momento en que la adolescencia pasa abruptamente a la edad adulta. Ópera prima de la cineasta, obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.
Un hombre de nuestro tiempo, premio al mejor guion en Cannes, se sitúa en la Francia de 1940, en plena instauración del régimen colaboracionista. "Su protagonista, interpretado magistralmente por Swann Arlaud, acaba integrándose en el aparato administrativo de Vichy, lo que permite a Emmanuel Marre evidenciar la inquietante facilidad de adaptación, el oportunismo y las responsabilidades individuales ante la ocupación alemana", han señalado desde Seminci.
Familias, pérdidas y nuevos comienzos
Anthony Chen, ganador de la Cámara de Oro de Cannes por Ilo Ilo, presenta We Are All Strangers, un drama familiar ambientado en el Singapur contemporáneo. Un acontecimiento inesperado altera la vida de un joven y obliga a su padre, inmerso en una nueva etapa sentimental, a replantearse sus vínculos y responsabilidades. La película construye un relato sobre el cuidado, los afectos y la capacidad de crear nuevas formas de familia.
También competirá en Valladolid Everytime, de Sandra Wollner, Premio Un Certain Regard en Cannes y elegida para representar a Alemania en los Oscar. Una tragedia reúne a una madre, su hija y un adolescente en un aparentemente idílico viaje a Tenerife. La película indaga en el duelo, la culpa y la posibilidad del perdón a través de una propuesta formal tan extraordinaria como inesperada y una narración en la que pasado y presente se superponen.
El portugués Tiago Guedes compite con Aquí, adaptación de la Trilogía de Jesús del premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee. En un territorio sin pasado ni identidad definida, Simón se hace cargo de David, un niño que ha perdido a su madre, y busca una figura materna para construir una nueva familia. El reparto incluye a Patricia López Arnaiz, Sergi López, Ángela Molina y Manolo Solo, que se despide del cine con lo que Seminci ha calificado de "interpretación magistral".
La identidad frente al poder
En Rose, Markus Schleinzer retrocede hasta el siglo XVII para contar la historia de una mujer que adopta una identidad masculina para acceder a una libertad negada. La película ha sido un gran éxito entre el público en Alemania, y plantea cuánto está dispuesta a esconder de sí misma la protagonista para poder vivir como desea. Sandra Hüller, personaje principal del largometraje (elegido para representar a Austria en los próximos Oscar) recibió el premio a la mejor interpretación en la Berlinale.
Yellow Letters, de İlker Çatak, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, sigue a una pareja de artistas turcos cuya vida en Ankara se ve alterada por la presión política. La persecución que sufren afecta también a su relación y convierte el espacio privado en escenario de un conflicto político. El filme ofrece una estampa dolorosa del avance del autoritarismo y continúa el interés de Çatak por las estructuras de poder, después de La sala de profesores, nominada al Oscar a la mejor película internacional y premio al mejor montaje de la 68 Seminci.
En Prosecution, Premio del Público de Panorama en la Berlinale, Faraz Shariat pone el foco en la violencia de extrema derecha y el racismo institucional a través de una fiscal de origen coreano que, tras sufrir una agresión racista, decide investigar el caso y se enfrenta a los responsables y a las resistencias del sistema judicial. La intensidad del relato se apoya en una protagonista que se niega a convertirse en víctima y decide desafiar al sistema para buscar justicia.
A Bit of Light, de Ali Asgari, ambientado en el Irán actual asolado por las bombas estadounidenses, sigue a un médico que, tras ser detenido y ver clausurada su consulta, pierde la confianza en el futuro. La película, que competirá por el León de Oro del próximo Festival de Venecia, se detiene en las tensiones y restricciones de la sociedad iraní con un relato profundamente humanista sobre el tránsito de la oscuridad a la luz a través de los afectos. Asgari regresa a Valladolid tras ganar con El silencio la Espiga de Oro al mejor corto de la 61 edición y presentar un año después su primer largo, Disappearance.
Punto de Encuentro: lugar de revelaciones
Punto de Encuentro es el espacio que el festival destina a las revelaciones del año. El avance de este 2026 presenta seis películas, "todas ellas atravesadas por la relación entre los personajes y los espacios que habitan", evidenciando la amplitud geográfica de la programación de la 71 Seminci.
- En Forest High, la francesa Manon Coubia sitúa a tres mujeres en un refugio de los Alpes, donde los visitantes se suceden a lo largo de las cuatro estaciones. Rodada en 16 mm, la película explora el tiempo, la soledad y las relaciones humanas, convirtiendo ese espacio aislado en un lugar de encuentro, escucha y reconocimiento entre mujeres de distintas edades.
- Ben’imana, de la ruandesa Marie-Clémentine Dusabejambo, ganadora de la Cámara de Oro de Cannes, examina las consecuencias del genocidio contra los tutsis a través de una mujer implicada en procesos comunitarios de justicia y reconciliación. Su obra se acerca a la reconstrucción de los vínculos personales y comunitarios tras la violencia, y plantea la dificultad de perdonar cuando el pasado irrumpe en la propia vida.
- La japonesa Yukiko Sode presenta Los amantes de la noche, sobre una correctora de textos que vive aislada, cuya existencia se transforma a partir de una relación inesperada. La película retrata la soledad, el deseo y los vínculos afectivos desde la atención a los pequeños gestos, con una elegante puesta en escena que convierte la luz en metáfora de unos sentimientos que permanecen ocultos.
- Desde China llega Light Pillar, debut en el largometraje de Xu Zao, que combina animación y acción real para contar la historia de un trabajador de un estudio cinematográfico en decadencia que encuentra una vía de escape en un mundo virtual. Xu Zao ofrece una mirada repleta de humor y melancolía sobre los deseos proyectados hacia otros mundos y todo aquello que el progreso deja atrás.
- Yesterday the Eye Didn’t Sleep, ópera prima del palestino Rakan Mayasi, se adentra en una comunidad beduina del sur del Líbano, donde la desaparición de una joven enfrenta a varios clanes. Sus hermanas son ofrecidas como garantía de paz para evitar una escalada de violencia, en una historia sobre la tradición, la libertad individual y la condición femenina, y sobre el coste de una paz construida a partir del sacrificio silencioso de las mujeres que nunca tuvieron la posibilidad de decidir sobre su propio destino.
- Cierra el avance 9 Temples to Heaven, del tailandés Sompot Chidgasornpongse, sobre un hombre que emprende con su familia una peregrinación a nueve templos para intentar conjurar el temor a la muerte de su madre. El viaje por Tailandia articula una historia sobre el paso del tiempo y los vínculos entre generaciones, en un relato familiar que plantea, con sencillez y emoción, que quizá no podamos detener la muerte, pero sí acompañarnos mientras llega. La película tiene como productor a Apichatpong Weerasethakul, autor del cartel de la 71 edición de Seminci.
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