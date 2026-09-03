Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia Sánchez CongresoConcentración CeutaMural Benito Pérez GaldósAgresión fiestas CrevillentEstafa WhatsappTiempo AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Cine

Dónde ver 'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los Domingos', las películas españolas que intentarán llegar a los Oscars 2027

'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los Domingos' son los films que lucharán por ir a Hollywood, y la ganadora se anunciará el 16 de septiembre

Javier Bardem y Victoria Luengo en un fotograma de 'El ser querido'.

Javier Bardem y Victoria Luengo en un fotograma de 'El ser querido'. / MOVISTAR PLUS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Nuel

Barcelona

La Academia del Cine ya ha anunciado qué películas han sido preseleccionadas para representar a España en los Oscars 2027. 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa; son las tres cintas que lucharán por tirar hacia adelante su candidatura para los premios más importantes del cine. El 16 de septiembre, la Academia de Cine anunciará cuál será finalmente la ganadora, que después tendrá que pasar otra fase para ver si llega a la 99ª edición de los premios.

Mientras se decide qué film logrará el billete con destino a Hollywood, estos son los lugares donde se pueden visualizar las tres propuestas, que presentan historias bien diferentes entre sí.

'La bola negra'

Esta película, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y con un reparto que cuenta con Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, se estrenará en cines españoles el 25 de septiembre, y solo se podrá ver en Movistar Plus después de pasar por las salas.

'La bola negra', que ya ha ganado el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, narra las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), contando sus historias ligadas por el deseo, el dolor y la herencia. El film bebe de 'La piedra oscura', una de las obras inacabadas de Federico García Lorca.

'El ser querido'

Película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. El film narra la historia de un famoso director con tendencias violentas que se reencuentra con su hija, una actriz sin éxito con la que tiene una relación distanciada. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija, y juntos se enfrentarán a cuestiones del pasado que dejaron sin resolver.

'El ser querido' se estrenó en cines el 26 de agosto en España, y cuando acabe su paso por las salas estará disponible en exclusiva en Movistar Plus.

'Los Domingos'

Ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2025 y cinco premios Goya, la película está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Itziar Aizpuru, Mabel Rivera, Nagore Aranburu y Miguel Garcés. El film narra la historia de una joven que se plantea empezar la vida de monja de clausura, algo que sorprende a su familia y que genera tensión en casa.

Noticias relacionadas

Está disponible en Movistar Plus.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
  2. La Policía de Alicante alerta de una estafa en WhatsApp que permite usar la cuenta del afectado sin expulsarlo de ella
  3. Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
  4. Estafan mas de 70.000 euros a una mujer en Altea tras hacerse con el control de su móvil
  5. Un hacker asegura haber tomado el control de la depuradora de San Isidro-Albatera y enciende las alarmas
  6. Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
  7. El incendio con explosiones de nueve coches en una campa junto al aeropuerto de Alicante-Elche alerta a los vecinos
  8. La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años

Barcala cierra la puerta a negociar con las Hogueras el decreto que prohibirá los disco-racós

Barcala cierra la puerta a negociar con las Hogueras el decreto que prohibirá los disco-racós

Despedida después de trabajar 30 años en un hotel por llevarse seis rollos de papel higiénico porque su mascota había vomitado en el coche

Despedida después de trabajar 30 años en un hotel por llevarse seis rollos de papel higiénico porque su mascota había vomitado en el coche

Así quedan las pensiones mínimas por incapacidad permanente: importes según grado y familia

Así quedan las pensiones mínimas por incapacidad permanente: importes según grado y familia

L’Ajuntament d’Elda convoca un concurs fotogràfic per a seleccionar les imatges del calendari de medi ambient 2027

L’Ajuntament d’Elda convoca un concurs fotogràfic per a seleccionar les imatges del calendari de medi ambient 2027

Les Fonts de l’Algar de Callosa d´En Sarrià cierra un verano “espectacular” y mantiene el tirón turístico

Les Fonts de l’Algar de Callosa d´En Sarrià cierra un verano “espectacular” y mantiene el tirón turístico

Más de un centenar de riders desafiarán la gravedad en el LANUSO 2026

Más de un centenar de riders desafiarán la gravedad en el LANUSO 2026

L’Ajuntament d’Alacant reforça el seu posicionament com a destinació de golf amb el torneig Alicante City & Beach

L’Ajuntament d’Alacant reforça el seu posicionament com a destinació de golf amb el torneig Alicante City & Beach

La empresa de impresión de calzado en 3D nacida en la UMH de Elche triunfa en China

La empresa de impresión de calzado en 3D nacida en la UMH de Elche triunfa en China
Tracking Pixel Contents