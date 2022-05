'Costa Brava, Líbano': en un vertedero de Beirut

'Costa Brava, Líbano' es el primer largometraje de la directora libanesa Mounia Akl. Estuvo en la Mostra de Venecia y ganó el premio especial del Jurado en el festival de Sevilla. Akl está en Barcelona para presentar su filme en el D’A Film Festival de la ciudad. Es la historia de una familia que se va de Beirut para vivir en una casa de las afueras, lejos del bullicio y la corrupción, pero la ciudad vuelve a ellos en forma de un vertedero que se construye en las tierras contiguas a su casa.

¿Costa Brava? ¿Una referencia a la costa catalana? En absoluto. "Es algo que solo me preguntáis en España", nos comenta de buen humor la directora. Incluso la coguionista de su filme, la catalana Clara Roquet -directora de 'Libertad'-, se sorprendió con la elección del título. "Había una región cerca del aeropuerto de Beirut, con playas, preciosa, a la que el gobierno le puso el nombre de Costa Brava. Ahora está completamente destruida por la acción del propio gobierno. El título es por supuesto irónico", aclara Akl.

"En 2015 la construcción de un vertedero cerca del aeropuerto generó una fuerte crisis medioamental"

La historia está inspirada en la realidad. "En 2015 se produjo una fuerte crisis medioambiental en el Líbano a causa de la construcción de un vertedero cerca del aeropuerto. De ahí surgió un movimiento popular llamado Apestáis, en contra de la corrupción política", recuerda la directora. En un anterior corto de 2016, 'Submarino', escrito también con Clara Roquet, Akl ya mostraba la relación de amor-odio con su país. Roquet le aportó también el deseo de hablar de la familia como un espejo de la sociedad.

Conexión mediterránea

¿Cuándo conoció a la directora de 'Libertad'? "Coincidimos en la universidad de Columbia en un máster de guion y dirección. Enseguida nos hicimos grandes amigas", nos comenta. "Las dos somos mediterráneas y era la primera vez que nos encontrábamos lejos de las cosas que nos definían". Roquet colabora con ella como guionista y Akl hizo el montaje en 2015 del corto 'El adiós' de la directora catalana.

'Costa Brava, Líbano' está interpretada por la actriz y también realizadora Nadine Labaki ('Caramel'). Akl también ha protagonizado algunos cortos. ¿Hasta qué punto estar delante y detrás de la cámara beneficia el trabajo de dirección? "Mi padre me obligó a hacer cursos de interpretación. Pero soy muy tímida, me escondía para que no me escogieran para representar las obras", confiesa.

"Pero me vino muy bien para comprender el proceso de la actuación, la vulnerabilidad de los intérpretes, y, además, ahí nació mi amor por el teatro y el cine. Entiendo bien a los actores, es una de mis fortalezas como directora".

"Existir en un acto de resistencia en el Líbano actual"

Con Labaki se entendieron a la perfección desde el principio: "Ella es muy profesional, no se inmiscuye en los aspectos de la puesta en escena cuando actúa para otros. Confió de inmediato en la forma en que quería contar esta historia". Uno de los detalles importantes es cómo la invasión de su territorio actúa de manera distinta en cada miembro de la familia: para la hija adolescente es la llegada de un hombre y la libertad, para la hija pequeña es un monstruo, para la esposa es la música y para el marido representa la violencia. "Para cada uno deviene una cosa distinta, desde la libertad hasta la muerte", afirma Akl.

Le preguntamos si la suya es una película de resistencia. La directora se muestra tajante: "Existir en un acto de resistencia en el Líbano actual, con la crisis económica y la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020".