'La amiga de mi amiga': ni un solo personaje masculino o heterosexual con algo que decir.

Me gusta ver ‘La amiga de mi amiga’ como un manifiesto, y como casi todo manifiesto, es un filme político pese a ese estilo, bien logrado, por tono e interpretaciones, de comedia romántica sobre amores y desamores influenciada, en algunos aspectos, por el cine de Éric Rohmer que tanto aprecia la directora y actriz Zaida Carmona. No solo el personaje que interpreta, ella misma en el fondo, en una especie de ejercicio de autoficción, dice un par de veces que le gusta mucho Rohmer, sino que en dos escenas va a un cine barcelonés donde hacen un ciclo del director de ‘Mi noche con Maud’ y el mismo título de su película evoca al ‘rohmeriano’ de ‘El amigo de mi amiga’.

Creo que es una decisión política que no haya ni un solo personaje masculino o heterosexual con nada que decir en el filme. Y eso no es excluyente. Carmona y su reparto –formado por, entre otras, Alba Cros, codirectora de ‘Les amigues de l'Àgata’, y la cantante, artista y reconocida activista LGBT Rocío Saiz– hablan de sí mismas, de su mundo, sin dramas trágicos ni una representación ‘tópica’ de lo ‘queer’, entre otras cosas porque es una película sobre mujeres lesbianas no sexualizadas por la mirada de un cineasta masculino. De ese modo, la mayoría de las escenas fluyen, flotan, con una enorme naturalidad, incluido ese último plano de besos fuera de la historia, un precioso juego entre ficción, representación y realidad.