Directora: Joanna Hogg

Intérpretes: Tilda Swinton, Joseph Mydell y Carly-Sophia Davies

Estreno: 12/5/23

★★★

En 'La hija eterna', melodrama gótico a cargo de Joanna Hogg, una cineasta (Tilda Swinton) busca inspiración en su antigua casa familiar, una mansión reconvertida en hotel. Le acompaña su anciana madre (también Tilda Swinton), de cuya memoria desea nutrir su nueva película.

Los primeros acordes de lo nuevo de la directora de 'The Souvenir' (2019) sugieren una incursión en el cine de género. La llegada a la casa abre la puerta a un misterio. Los primeros paseos por las estancias de la mansión hacen intuir que allí hay fantasmas. Y la conversación entre madre e hija concreta la idea del doble, formulada visualmente de antemano con la elección de la misma actriz para los dos personajes. Y todo eso es cierto y a la vez no lo es. Joanna Hogg, que rueda este cuento en brumas con su habitual delicadeza, se adentra en el cine de género, sí.

Es esta una película de fantasmas. Pero destila sus códigos, los desnuda. Relativiza el misterio y prescinde tanto de la sorpresa (la revelación no lo es tanto) como del sobresalto. No quiere eso decir que su película carezca de inquietud: con el respaldo de la magnífica fotografía de Ed Rutherford, Hogg convierte esa mansión en medio de la nada en una sugerente fantasmagoría. Pero no es un filme estrictamente de género. La directora toma los escenarios, las atmósferas y los personajes de una película de terror gótico para abordar otro tipo de inquietudes, sobre todo el miedo a no saber interpretar y cristalizar en la ficción (la escritura dolorosa de la hija) ni lo que te proporciona el recuerdo ni lo que te sugieren los espacios, los lugares, en los que sucedieron las cosas que te han llevado hasta ella.