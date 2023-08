De cómo una mujer de clase media, católica, casada y con una hija adolescente, se convirtió en los Estados Unidos de 1968 en practicante de abortos clandestinos y seguros. De eso trata ‘Todas somos Jane’, un filme muy bien escrito –su directora, Phyllis Nagy, firmó el guion de ‘Carol’– y filmado de manera algo más convencional. También es una película característica de cierto cine norteamericano actual, medio independiente medio de estudio, que reacciona ante la ola derechista del ‘trumpismo’ y la pérdida de libertades en la sociedad estadounidense a través de un relato de marcada tesis feminista que cuestiona el conservadorismo a ultranza.

La protagonista, ecuánime Elizabeth Banks, está embarazada de un segundo hijo pero sufre una dolencia cardiaca peligrosa. La única forma de que su vida no corra riesgo es interrumpir el embarazo, pero ni legal ni médicamente puede hacerlo. Entra entonces en escena un grupo de mujeres liderado por Sigourney Weaver que ayuda a cualquiera que necesite abortar. Han de pagar una suma importante, pero las atienden, cuidan y comprenden. Joy, la protagonista, llega aún más lejos en su implicación. Al fin y al cabo, como comenta a su cuñada hacia el final de la película, ella vota a los demócratas a escondidas de su marido republicano. La película rezuma idealismo. No en vano se cierra con ‘Let the sunshine in’, la canción del musical hippy ‘Hair’.